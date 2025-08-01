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    日本爆紅「向日葵走廊」開放10天全砍光 園主無奈曝原因

    日本千葉縣爆紅的向日葵走廊，因大量遊客湧入不堪其擾，農家砍掉所有向日葵提前閉園。（圖擷取自X）

    日本千葉縣爆紅的向日葵走廊，因大量遊客湧入不堪其擾，農家砍掉所有向日葵提前閉園。（圖擷取自X）

    2025/08/01 20:08

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣習志野市的「向日葵走廊」7月18日免費開放，在網上瞬間爆紅，但開放不到半個月，農家就在花期正盛之際將向日葵全部剷除。業者說，遊客大量湧入，頻繁出現違規與擾民行為，迫使活動提前喊停。

    綜合日媒報導，這片被稱為「向日葵走廊」的花田，其實是當地一處菜園為了回饋居民設置，7月18日免費開放，意外吸引大量遊客拍照打卡。但當地媒體7月30日到現場赫然已變成一片空地，所有向日葵已被砍掉。

    現場只剩下告示牌寫著「活動已於7月27日結束」，不少遊客撲空大為錯愕。有遊客說，「以為來錯地方了，本來想避開週末人潮，沒想到平日也沒了」、「本來想來看滿片向日葵，好失望」。

    業者則說，他們沒想到「向日葵走廊」會在社群媒體爆紅，吸引大量遊客湧入。但在開放沒多久後，就開始有當地居民反映，許多遊客違法停車、進入私人土地、凌晨吵鬧等情況，嚴重影響了他們日常生活。附近住戶更說，早上5點半就有人出現在窗外，嚴重影響他們的睡眠品質。

    業者發表聲明，坦言活動會以這種方式結束令人遺憾。他們低估了社群的影響力與擴散速度，也深感自己經驗不足。」對此，不少民眾說，「這麼美的地方就這樣沒了好可惜」、「收費會比較好嗎？」、「想到農民因為這樣在盛開時候割掉向日葵就好難過。」

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