血腥物資發放場！加薩瘦弱童吻軍人手道謝 下秒竟慘遭以軍槍殺

一名加薩難民兒童在領完糧食後親吻軍人的手道謝，竟遭以軍開槍射殺。（圖擷取自X）

2025/08/01 19:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名前美國陸軍特種部隊軍人向媒體指控，在不久之前，目睹以色列軍隊在加薩援助物資發放現場，開槍射殺一名剛領取完援助物資、身形消瘦的孩童。該名軍人因受不了親眼目睹手無寸鐵的平民，在等待援助時遭砲擊，憤而辭去該人道組織的工作。

《中東之眼》報導，阿奎拉（Anthony Aguilar）是加薩人道主義基金會（GHF）特種軍人，當時他正好在加薩南部一處由以色列與美方支持的的援助站點協助，因此目睹了這個殘忍畫面。

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他在週一接受外媒專訪時表示，這起事件發生在5月28日，他親眼目睹一名名叫阿米爾（Amir）的男童，在領取食物不久後隨即遭以軍槍殺。他說：「那個孩子當時赤腳走來，身上只穿著破爛不堪的衣服，全身骨瘦如柴。他走了12公里來到我們的站點，領取那一些僅存的食物。」

阿奎拉表示，他之所以印象深刻，是因為當時他跪在地上，阿米爾走到他面前將食物放下，接著親吻他的手表達感謝。但怎料在不久之後，他就被以軍槍殺了。

對此，阿奎拉感到衝擊，他無法忍受平民莫名地被殺害，因此在上個月憤而辭去在GHF的職務。他指出，類似情況不只一樁，當天還有其他平民也在現場遭到以軍攻擊。他痛批，以色列部隊對無辜民眾的暴力行為已遠超人道底線。

而據聯合國的資料顯示，自5月底「加薩地帶人道主義援助」開始行動以來，已有1000多名巴勒斯坦人，在試圖獲取加薩食物時被以色列軍隊殺害。

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