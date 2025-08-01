尹錫悅穿內衣躺牢房地板拒拘提 律師團批檢公開羞辱前總統

南韓前總統尹錫悅。（法新社檔案照）

2025/08/01 17:49

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓檢方取得新逮捕令，1日上午前往看守所，準備拘提偵訊因戒嚴醜聞而被彈劾下台、因多項指控被拘留的南韓前總統尹錫悅，不過尹錫悅著內衣躺在牢房地板，拒不配合，檢方出於安全考量只好作罷。

尹錫悅的律師團則痛批檢方無視基本人性尊嚴，居然在新聞簡報會上公開羞辱尹錫悅…「哪門子的文明國家司法機關，會向記者即時報告與評論被拘留者的衣著，特別是（被關）在攝氏近40度的狹窄牢房裡？」

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檢方在7月31日拿到新逮捕令，得以就尹妻、南韓前第一夫人金建希涉及的選舉舞弊指控，拘提尹錫悅問訊。

顧及尹錫悅的前總統身分，檢方1日上午前往看守所時，先勸尹錫悅主動配合，甚至一度指揮獄警將他拉出牢房；但未穿囚衣、只穿內衣的尹錫悅躺在地上，拒不配合；檢方數度嘗試均失敗後，出於安全考量而暫停執行拘提，並明確告知尹錫悅下次將強制拘提。

檢方表示，尹錫悅當時身著「無袖上衣與獄監獄發放的內褲」，並稱此為考量到「情況的嚴重性」而對其衣著的「最恰當描述」。此外，並無關於其內衣顏色的相關資訊。

尹錫悅去年12月3日突然宣布戒嚴，並動用軍隊阻擋反對派議員進入國會，導致南韓政壇動盪；尹錫悅最後遭彈劾下台與被捕，面臨從叛亂到選舉舞弊等一系列指控。

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