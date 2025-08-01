拜登開砲！批川普執政下 美國進入「黑暗歲月」

高齡82歲的前總統拜登正在治療攝護腺癌，但他31日高聲批評川普治理下的美國進入「黑暗歲月」。（路透）

2025/08/01 17:16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統拜登7月31日芝加哥「全國律師協會」（National Bar Association）上發表演說，對川普總統執政期間法治受到攻擊、公民權利受到威脅表示擔憂，這是他卸任以來對新政府最尖銳的批評之一。

美國政治新聞網站《Politico》報導，拜登在這場以非裔律師和法官為主的會議上發表演說，雖然沒有點名川普，但在短短約20分鐘的演講中，目標顯而易見，「你無法粉飾太平，這是黑暗的日子」。

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拜登的言論至少在語氣上與他之前關於川普的一些評論互相呼應，將川普描繪成對民主和法治的威脅，「在我看來，我們正處於美國歷史上的一個時刻，每一次殘酷的行政干預，每一次基本自由的倒退，每一次對長期既定先例的侵蝕，都反映出這一點」。

拜登還批評政府試圖「抹殺真相」，並指責國會「袖手旁觀」，未能制衡行政部門的權威，「朋友們，我們需要面對本屆政府的殘酷現實，那就是它一直在削弱我們在我任內取得的所有成果。它（川普政府）抹殺歷史，而不是創造歷史；它抹殺公平、平等，甚至抹殺正義本身。這並非誇飾，而是事實」。

拜登還稱川普政府「殘忍」，並指出「合法居住在美國的移民…被戴上手銬拖走」。他也批評川普政府對律師事務所和媒體公司的攻擊。

另外，拜登也強調任內的成就，包括他任命的非裔女性法官人數超過其他任何總統，並任命賀錦麗為副總統。

值得注意的是，拜登此次演說並沒有像他以往那樣漫無目的，其中有一條貫穿始終的台詞：美國值得（你）為之奮鬥，「在我們國家的歷史進程中，沒有什麼是我們無法完成的，我們是世界上唯一一個在每次危機後都比危機開始時更加強大的國家」。

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