俄襲基輔死亡人數攀升到31人 烏克蘭呼籲聯合國安理會緊急開會

烏克蘭總統澤倫斯基說，俄羅斯7月31日襲擊基輔造成的死亡人數上升到31人。（法新社）

2025/08/01 16:54

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基今（1）日發布最新消息指稱，俄羅斯7月31日襲擊基輔造成的死亡人數上升到31人，其中包括5名兒童。烏克蘭呼籲聯合國安理會今天下午召開緊急會議，加強施壓俄羅斯。

根據《衛報》報導，前烏克蘭總理斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）說，俄羅斯7月31日襲擊基輔造成的死亡人數上升到28人。但澤倫斯基隨後發布新消息，更新死亡人數。

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澤倫斯基指出，俄羅斯的卑鄙攻擊再次證明，有必要對莫斯科施加更大壓力，追加制裁。無論克里姆林宮如何否認制裁有效性，制裁都確實發揮效果。

澤倫斯基說，感謝所有支持烏克蘭的人。對於美國總統川普、歐洲領導人和其他合作夥伴意識到烏克蘭情況並譴責俄羅斯，烏克蘭無比感激。

因應俄羅斯攻擊，烏克蘭呼籲聯合國安理會今天下午召開緊急會議，以團結盟友並加強對俄羅斯壓力，促使其結束烏俄戰爭。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）指出，會議將成為各國明確表達立場平台。

西比哈說，俄羅斯總統普廷拒絕和平，希望延長戰爭。世界擁有阻止他所需的力量，即聯合施壓和堅持全面停火的立場。

另外，美國總統川普最近對烏俄戰爭再度施壓，要求雙邊在8月8日前達成停火與和平協議。他警告，若俄羅斯未展現和平誠意，將啟動新一波貿易制裁。

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