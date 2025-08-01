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    阿拉斯機航空空中掉艙門事件 空服員身心受創提告波音求償

    美國阿拉斯加航空的1架波音客機去年1月在飛行途中艙門脫落，機身出現一個大洞。（路透檔案照）

    美國阿拉斯加航空的1架波音客機去年1月在飛行途中艙門脫落，機身出現一個大洞。（路透檔案照）

    2025/08/01 16:10

    〔編譯張沛元／綜合報導〕去年1月美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）的客機艙門空中脫落，當時在航班上執勤的4名空服員不堪身心受創，已控告客機製造商波音公司（Boeing）與求償。

    2024年1月5日，阿拉斯加航空編號1282、從奧勒岡州波特蘭（Portland, Oregon）前往加州安大略（Ontario, California）的航班，執飛的波音737 MAX 9客機的內嵌式艙門（plug door）起飛後不久整片剝離脫落，機身出現一個大洞。該機因此重返波特蘭緊急降落，機上171乘客與6名機組人員皆平安無恙。

    而今該航班的4名空服員以身心受創、情緒困擾與其他財務成本為由，要求波音賠償其過去與未來的經濟損失。

    原告律師布拉梅爾（Tracy Brammeier）說，這4名空服員事發當時表現英勇，儘管擔心個人安危，但仍依其所受的訓練將乘客的安全置於優先，「他們應該為這段改變人生的創傷經歷得到完全的補償」。

    波音不願置評，阿拉斯加航空則未立即回應置評要求。

    這4名空服員已於7月29日向西雅圖的金郡（King County）高等法院提告，指控波音在生產、銷售與維修737 MAX機型及其零件的過程中，有疏忽過失以及未能盡到合理注意義務。

    訴狀中說，波音知道或應該知道其737 MAX系列飛機的生產，存有品管問題。

    去年1月的這起飛安事件不但陷波音於危機，美國司法部也因此對波音進行刑事調查，此外還一度造成波音737 MAX系列客機全面停飛。事故原因據信是飛機艙門門塞安裝不正確導致失壓。

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