川普豪撒60億 打造2500坪白宮大宴會廳

白宮新聞秘書李威特拿著白宮大宴會廳的設計圖向外界介紹。（美聯社）

2025/08/01 15:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮新聞秘書李威特7月31日宣布，總統川普提議在白宮東廂打造一間「華美」的宴會廳，預計廣達9萬平方英尺（約2528坪），可容納650名賓客，這是白宮70多年來最大規模翻修工程，預計9月動工，所需的2億美元（約59.93億台幣）費用由川普和支持者負擔，預計2029年川普卸任前啟用。

英國《衛報》報導，李威特說明，白宮是世界上最美麗、最具歷史意義的建築之一，但白宮目前無法舉辦接待他國元首的重要儀典活動，除非在距離主入口100碼外搭建又大又不美觀的帳篷。

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據了解，川普長期以來抱怨白宮宴會廳容量不足，白宮東廳僅可容納200人，有時得移駕南草坪上搭帳篷宴客，一旦下雨或下雪，盛裝出席的賓客就會狼狽不堪。

李威特解釋，白宮宴會廳將是一項備受期待且精緻非凡的新設施，總面積9萬平方英尺，空間設計井然有序、匠心獨具且座位容量可達650人。李威特也強調，擴建資金將來自川普及其他「愛國人士」捐助，這也使得川普將該計畫稱為「他獻給國家的禮物」。川普本人也重申，該工程「沒有（動用）政府資金」。

這項工程將是自1948年增建杜魯門陽台以來，白宮本身的首次結構性改造。

McCrery Architects公司獲選進行設計，Clark Construction公司負責監工，AECOM公司則負責施工。宴會廳將與白宮主樓分開，取代目前的東翼。

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