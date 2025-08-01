為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普豪撒60億 打造2500坪白宮大宴會廳

    白宮新聞秘書李威特拿著白宮大宴會廳的設計圖向外界介紹。（美聯社）

    白宮新聞秘書李威特拿著白宮大宴會廳的設計圖向外界介紹。（美聯社）

    2025/08/01 15:57

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮新聞秘書李威特7月31日宣布，總統川普提議在白宮東廂打造一間「華美」的宴會廳，預計廣達9萬平方英尺（約2528坪），可容納650名賓客，這是白宮70多年來最大規模翻修工程，預計9月動工，所需的2億美元（約59.93億台幣）費用由川普和支持者負擔，預計2029年川普卸任前啟用。

    英國《衛報》報導，李威特說明，白宮是世界上最美麗、最具歷史意義的建築之一，但白宮目前無法舉辦接待他國元首的重要儀典活動，除非在距離主入口100碼外搭建又大又不美觀的帳篷。

    據了解，川普長期以來抱怨白宮宴會廳容量不足，白宮東廳僅可容納200人，有時得移駕南草坪上搭帳篷宴客，一旦下雨或下雪，盛裝出席的賓客就會狼狽不堪。

    李威特解釋，白宮宴會廳將是一項備受期待且精緻非凡的新設施，總面積9萬平方英尺，空間設計井然有序、匠心獨具且座位容量可達650人。李威特也強調，擴建資金將來自川普及其他「愛國人士」捐助，這也使得川普將該計畫稱為「他獻給國家的禮物」。川普本人也重申，該工程「沒有（動用）政府資金」。

    這項工程將是自1948年增建杜魯門陽台以來，白宮本身的首次結構性改造。

    McCrery Architects公司獲選進行設計，Clark Construction公司負責監工，AECOM公司則負責施工。宴會廳將與白宮主樓分開，取代目前的東翼。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播