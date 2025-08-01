裂解中俄軸心！華爾街日報：川普向北京提出「尼克森式」提議

川普企圖離間中俄，促使俄國坐上與烏克蘭的談判桌，但習近平是否藉機要求川普在台灣問題上讓步，值得關注。（路透）

2025/08/01 15:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ）7月31日社論指出，在瑞典舉行的美中第3輪貿易會談中，美方代表提出一種「尼克森式」的提議，只要中方停止支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，美中關係可以得到更大的緩和，川普希望藉此打破北京－莫斯科軸心。

文中指出，川普顯然對自己未能透過談判結束烏俄戰爭感到沮喪，因而改變武裝烏克蘭的政策，並設定對俄國實施新制裁的最後期限。他也開始相信，對俄國施加更大壓力的關鍵在於剝奪北京對莫斯科的經濟和其他支持。

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因此，在瑞典的美中貿易會談上，川普可能有意尋求更大的外交突破，美國財政部部長貝森特向中方代表何立峰傳遞一項訊息，川普希望與中國達成在他第一任期內未能達成的重大貿易協議，但如果習近平願意停止支持普廷的戰爭，美中關係不排除有更大程度的緩和。

無庸置疑的是，貝森特當然也向何立峰透露美國聯邦參議院正在審議的「二級制裁」法案。該法案將對透過購買俄國石油和天然氣來支持俄國戰爭機器的國家，徵收高達500％的關稅。中國和印度是該法案的2大目標，預料兩國的經濟將受到沉重打擊。

川普也向北京擺出外交友好姿態，包括解除對中國出售先進晶片的禁令，尤其是輝達的H20晶片，這是北京提出的一項重要貿易要求。

多家媒體報導，白宮也向台灣總統賴清德施壓，要求他不要在計畫訪問拉丁美洲途中在美國停留。沒有人證實這項施壓，但也沒有人完全否認。畢竟拜登政府曾允許台灣總統在美國停留，北京自然會注意到川普的讓步。

這些對北京的讓步，包括一封來自20位國安專家的抗議H20晶片售中的信函，正在華府引起對中鷹派的不滿。白宮一定預料到這種情況，但它可能認為值得藉此換取中國重大妥協。

川普長期以來一直欽佩前總統尼克森利用中俄緊張局勢，結束中國在冷戰期間孤立狀態的方式。他曾表示希望解決烏克蘭衝突的原因之一是，他認為這場衝突促使中俄兩國關係更加密切，而打破這個軸心或許會促使烏俄坐上談判桌。

然而，還有一個問題是，習近平希望從川普身上得到多少回報。習近平長久的目標是將台灣置於中國控制之下，人民解放軍持續演練可能封鎖台灣的行動，川普是否願意削弱對台支持值得關注。

川普進入第二任期時，希望與美國所有主要對手達成協議──伊朗、俄羅斯、中國，甚至北韓。伊朗拒絕川普的請求，並為此付出代價。在普廷試圖瓦解烏克蘭之際，俄國也拒絕川普的請求。有人猜測，川普現在正在觀察「第三扇門」後可能的發展。

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