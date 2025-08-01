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    美國男殘殺養子還把屍體塞進洗衣機 只因小朋友吃了甜甜圈棒

    美國德州男子傑梅奈殘忍殺害7歲養子科勒。圖為科勒。（擷自Instgram）

    美國德州男子傑梅奈殘忍殺害7歲養子科勒。圖為科勒。（擷自Instgram）

    2025/08/01 15:51

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國德州男子傑梅奈（Jemaine Thomas）涉嫌殺害7歲養子科勒（Troy Koehler），並將屍體塞進洗衣機，只因科勒吃了他做的甜甜圈棒。科勒小學一年級老師里德（Sheryl Reed）7月30日在哈里斯縣（Harris）法院時悲痛表示，科勒未來與夢想都被本該愛他並保護他的人奪走。

    根據《紐約郵報》報導，45歲的傑梅奈承認於2022年7月28日殺害科勒，被判處50年監禁。

    檢察官稱，傑梅奈在動手之前，曾在短信中怒氣沖沖說「我得把鎖拿走，我最終會殺了他（科勒）。」

    里德指出，科勒熱愛閱讀，他不但會去圖書館讀書，還會在回到班級後和同學分享故事，總是用自己的快樂鼓舞別人。

    里德強調，科勒也引領他成為更好的老師。科勒的活力與笑容，每天都提醒他為何選擇老師這條路。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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