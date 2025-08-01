戰火中的堅韌！加薩男孩在英國重建人生旅程

被捲入以色列攻擊的加薩人沙格諾比說，很高興能在英國接受治療。（擷自X@Dorktya）

2025/08/01 14:32

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕被捲入以色列攻擊的加薩人沙格諾比（Majd al-Shaghnobi）因嘴部受傷，無法像以前那樣進食，連說話都有困難。但他仍樂觀表示，很高興能在英國接受治療，展現出堅韌精神。

根據《BBC》報導，沙格諾比去年2月前往加薩北部科威特地區尋求人道主義援助時，1枚以色列坦克砲彈在附近爆炸，炸碎他的下顎骨和腿。

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朋友把沙格諾比送往加薩醫院後，他倖存下來。今年2月他在以色列許可下，被送往埃及接受進一步治療。

目前沙格諾比在英國倫敦大奧蒙德街（Great Ormond）兒童醫院接受手術，以恢復臉部功能。聯合國兒童基金會聲稱，他是第1位抵達英國接受戰爭傷病治療的加薩兒童。

在沙格諾比抵達英國前，一群志願醫療專業人員經過數月努力，成立純粹希望計畫，旨在幫助受傷和患病加薩兒童前往英國接受治療。該計畫由私人捐款資助。

沙格諾比醫療團隊中所有人員，都是無償工作，包括顱顏外科醫生、整形外科醫生和正畸外科醫生，醫院費用由私人捐款支付。

大奧蒙德街醫院首席外科醫生吉拉尼（Noor ul Owase Jeelani）說，團隊努力給沙格諾比一張能用的臉和下巴，希望他能進食和更好說話。

目前純粹希望計畫確認30名在加薩受重傷兒童，希望幫助他們前往英國。組織聯合創始人丁（Omar Din）表示，每拖延一天就會危及加薩兒童生命，他們應該有機會生存並重建生活。

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