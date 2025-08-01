川普稱阻止6場戰爭自詡和平總統 遭批「看短不看長」

川普吹噓自己已經阻止6場戰爭，但他的作法被認為只專注短期停火，而非解決長期衝突根源。（美聯社）

2025/08/01 14:40

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ）7月31日報導，美國川普總統自詡為和平使者，聲稱成功避免印度與巴基斯坦，以及泰國與柬埔寨之間的戰爭，理應獲得諾貝爾和平獎，但他為結束烏克蘭和加薩戰爭所做的努力仍面臨挑戰。專家指出，川普的做法是臨時性的，專注於眼前達成停火，而不是解決衝突的根本原因。

WSJ指出，川普總統重返白宮6個月以來，自詡為「和平總統」，吹噓自己避免6場戰爭，但他的政績喜憂參半，尤其在結束目前全球最棘手的2場戰爭，烏克蘭和加薩方面，進展甚微。

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美國智庫「外交關係協會」預防行動中心（CPA）主任史泰爾斯（Paul B. Stares）表示，雖然川普的人道主義行動值得稱讚，但他的許多做法都是「臨時性的，且視情況而定」。他說明道，促成停火不同於建立永久和平，後者通常需要漫長而艱苦的外交努力。

川普在競選期間多次承諾要迅速結束俄侵烏戰爭，他近日更對俄國總統普廷下最後通牒，稱必須在8月8日前與烏方達成和平協議，否則美國將對俄國主要貿易夥伴徵收新的高額關稅和制裁，以作為經濟懲罰。川普7月30日表示，他將在訪問以色列後派遣特使魏科夫訪俄。

川普談到俄軍最近幾週加大對烏克蘭的飛彈和無人機襲擊時，直言「他們的所作所為令人作嘔」，「我不知道這是否有用，但我們會這麼做」，意指透過經濟措施重擊俄國經濟。

自上任以來，川普為促成加薩停火所做的反覆努力均告失敗。他也曾宣稱可以與伊朗達成歷史性協議，以遏制其核武計畫，但經過2個月外交努力後，川普加入以色列的軍事行動，以空襲挫敗德黑蘭的核武計畫。

儘管白宮表示仍準備與伊朗進行直接對話，但德黑蘭堅稱，它永遠不會接受川普的核心要求，即排除鈾濃縮活動。

在其他方面，川普政府斡旋盧安達和剛果民主共和國之間的和平協議，旨在結束剛果東部持續多年的戰爭。此外，他也正在推動結束蘇丹持續不斷的戰爭，這場衝突引發廣泛的種族清洗運動，並加劇世界上最嚴重的人道危機之一。拜登政府期間，為結束這些戰爭所做的外交努力均未達成協議。

川普的第2任期才剛開始，但前官員和政府外部專家表示，川普的談判風格已形成一種模式。這在很大程度上取決於川普與世界各國領袖的私人關係，以及他一旦遭到拒絕就將動用經濟壓力甚至武力的威脅。這也反映出川普對旨在解決世界最激烈衝突根本原因的冗長談判缺乏耐心，反而只專注於爭取停火。

曾在共和黨和民主黨政府時期負責中東和平努力的高階官員羅斯（Dennis Ross）表示，「停火與終戰不同，前者意味停止戰鬥，後者是處理衝突的根源，並達成解決分歧的協議，或至少讓雙方調整思路，達成一種臨時方案。

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