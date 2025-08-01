男涉對夏令營兒童下毒被捕 英國警方偵辦速度惹議

英國斯塔瑟恩小屋夏令營的兒童遭到下毒。（擷自Google街景）

2025/08/01 11:44

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1名76歲男子涉嫌在萊斯特郡（Leicestershire）夏令營中向兒童下毒被捕。萊斯特郡副警務總長艾弗里（James Avery）在7月31日記者會上未詳細說明孩子們接觸什麼物質，也拒絕評論涉案兒童年齡或性別。

根據《BBC》報導，萊斯特郡警方7月27日接到第三方報告，稱斯塔瑟恩小屋（Stathern Lodge）的夏令營有兒童感到不適，但警方直到7月28日才趕到現場。

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警方表示，對夏令營兒童進行檢查後，出於安全考慮將8名兒童送往醫院，目前他們都已出院。

警方指出，嫌犯於7月27日晚間在一家酒吧被捕。他因涉嫌故意投毒或投放有毒物質，意圖傷害或騷擾他人而被拘留。

身為警察監督機構的警察行為獨立辦公室（IOPC）指出，正在調查萊斯特郡警方對此事處理方式。IOPC說，將查明警方是否存在違反職業行為的行為，即未能履行職責和責任，導致對事件做出延遲反應。

調查由東米德蘭（East Midlands）重大事件小組負責。資深調查官霍爾登（Neil Holden）聲稱，這起事件給家長、監護人以及社區帶來擔憂。目前已部署多項專案資源，包括與兒童服務機構在內的機構合作，確保涉事兒童得到全面保護。

萊斯特郡警察局副警務總長艾弗里在7月31日記者會表示，只能提供孩子們出現身體不適症狀的資訊，無法透露更多細節。

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