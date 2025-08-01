30公克就判死！5女走私近27公斤古柯鹼 闖樟宜機場被逮

新加坡樟宜機場週二發生毒品走私案件，5名女子將重達26.9公斤的古柯鹼藏匿在絨毛玩具中，被警方查獲並逮捕。（新加坡中央肅毒局提供）

2025/08/01 12:57

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡樟宜機場週二（7月29日）發生大規模毒品走私案件，5名外籍女子將重達26.9公斤的古柯鹼藏匿在絨毛玩具中，被警方查獲逮捕。

據新媒《聯合早報》報導，新加坡中央肅毒局週四（7月31日）發出聲明稱，肅毒局與香港警務處毒品調查科交換情報後，週二傍晚在樟宜機場第4航廈（T4）過境區逮捕了5名涉嫌販毒的外籍女子。5人的年齡介於21歲至48歲。

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聲明指出，肅毒局人員趁著2名年齡分別為21歲、32歲的女子交換行李時採取行動，一舉逮捕5人，並搜查她們的隨身物品，起獲約26.9公斤的古柯鹼及10公克的大麻。聲明補充，這些古柯鹼被藏匿在絨毛玩具中。

根據新加坡濫用毒品法令，任何人販運或提議販運受管制藥物，或提議、準備販運毒品，都屬違法行為。凡走私逾15公克純海洛英、逾250公克冰毒、逾500公克大麻、逾30公克古柯鹼，罪名一旦成立可判處死刑。

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