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    牽制中國？南韓高層：駐韓美軍作用和定位可能發生變化

    南韓政府1名高級官員上月31日罕見證實，駐韓美軍的作用和定位可能發生變化。（歐新社資料照）

    南韓政府1名高級官員上月31日罕見證實，駐韓美軍的作用和定位可能發生變化。（歐新社資料照）

    2025/08/01 10:51

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府1名高級官員7月31日罕見證實，駐韓美軍的作用和定位可能發生變化。

    《韓聯社》報導，精通韓美外交事務的不具名官員31日在華府南韓駐美大使館會見韓媒記者，針對駐韓美軍相關問題發表看法。該官員說，駐韓美軍的作用和定位有可能因諸多因素而發生變化，原因包括國際局勢變遷、技術領域變化、中國的戰略作用增強等。

    自韓美在戰後簽署《韓美共同防禦條約》以來，駐韓美軍一直肩負防範和應對北韓威脅的重任。《韓聯社》指出，南韓高級官員直接提及駐韓美軍的作用和定位可能被調整，實屬罕見。

    部分觀點認為，美國政府正以「牽制中國」為目標，尋求韓美同盟「現代化」，因此美方可能考慮擴大駐韓美軍的活動範圍。早前也有媒體報導稱，美方可能將駐韓美軍的部分兵力調派至關島等地區，藉此牽制中國。

    在此背景下，南韓高級官員31日的言論可能引發外界猜測，認為韓方已將駐韓美軍調整作用視為既定事實。對此該官員強調，「同盟國家之間難以就焦點問題完全協調一致，上述言論並不意味韓方認同美方（對駐韓美軍作用的）立場」，希望避免各方過度解讀。

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