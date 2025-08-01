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    烏恢復反腐敗監督機構獨立性 歐盟讚揚修正立法倒退

    烏克蘭議會通過總統澤倫斯基提出的一項法案，該法案旨在恢復反腐敗監督機構獨立性。（美聯社）

    烏克蘭議會通過總統澤倫斯基提出的一項法案，該法案旨在恢復反腐敗監督機構獨立性。（美聯社）

    2025/08/01 11:21

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭議會7月31日以壓倒性多數通過總統澤倫斯基提出的一項法案，該法案旨在恢復反腐敗監督機構獨立性。對此歐盟稱讚烏克蘭修正立法倒退。

    根據《美聯社》報導，澤倫斯基上週提議將反腐敗監督機構置於總檢察長監督下，此舉引發烏克蘭民眾、歐盟和國際人權組織譴責。人們對政府可能干預調查，還可能庇護其支持者免受審查感到擔憂。

    澤倫斯基7月31日表示，新法案獲得批准後不到2小時，他就簽署該法案。他強調，新法律保障烏克蘭反腐敗機構和所有執法機構的正常、獨立工作，對人民產生真正影響。

    歐盟擴大事務委員科斯（Marta Kos）表示，上週立法變化是「嚴重倒退」，並對烏克蘭新法律表達支持，稱議員們「糾正上週破壞性投票」。

    科斯補充，烏克蘭新法律雖恢復關鍵保障措施，但挑戰依然存在。他指出，歐盟支持烏克蘭公民改革訴求，維護基本價值和打擊腐敗仍是首要任務。

    歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也說，烏克蘭恢復反腐敗機構權力的行動表明，當歐洲民主價值觀受威脅時，烏克蘭決定迅速回到正軌。

    值得注意的是，澤倫斯基一直是烏克蘭抵抗俄羅斯入侵國際形象代表。他上週提議削弱反腐敗監督機構舉動，既損害他形象，也為烏克蘭能否達到歐盟成員國標準打上問號。

    打擊根深蒂固腐敗，對烏克蘭加入歐盟以及在烏俄戰爭中繼續獲得西方數十億美元援助至關重要。烏克蘭通過新法律，對其有深遠意義。

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