涉共謀內亂！南韓前行政安全部長李祥敏被批捕

南韓前行政安全部長李祥敏涉嫌共謀內亂，首爾中央地方法院1日針對其簽發逮捕令。（美聯社資料照）

2025/08/01 10:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前行政安全部長李祥敏涉嫌共謀內亂，首爾中央地方法院1日針對其簽發逮捕令。

據《韓聯社》報導，負責調查內亂叛國案的南韓獨立檢察組（下稱獨檢組）上月28日以執行內亂重要任務、濫用職權、作偽證為由，提請法院批捕李祥敏。李祥敏在接受逮捕必要性審查時否認所有指控。但法院指出，有充分理由認定李祥敏犯罪，且有毀滅證據的可能，1日簽發了逮捕令。

請繼續往下閱讀...

獨檢組認為，李祥敏作為戒嚴主管部門的最高負責人，未阻止尹錫悅發布戒嚴，實際上對其戒嚴進行了協助。不僅如此，李祥敏向警察廳和消防廳傳達尹錫悅要求對個別媒體辦公大樓斷水斷電的指示，侵犯新聞自由並侵害國民生命安全，擾亂國家憲政秩序。有鑑於此，獨檢組指控李祥敏涉嫌執行內亂重要任務，且濫用職權。

此外，李祥敏還涉嫌在南韓憲法裁判所（即憲法法院）出席尹錫悅彈劾案庭審時作偽證。今年2月11日，李祥敏在庭審中稱，自己並未試圖切斷媒體辦公大樓的水電供應，也未收到尹錫悅相關指示。但獨檢組調閱總統室監控錄影發現，李祥敏曾手持疑似包含切斷水電指示的文件，與時任國務總理韓悳洙交談，因此主張李祥敏作偽證。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法