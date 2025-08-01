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    北京洪災44死！密雲養老院31人罹難 官方：對極端天氣認識不足

    中國首都北京市遭遇極端降雨，密雲區太師屯鎮養老照料中心共31人罹難。（圖擷自網路）

    中國首都北京市遭遇極端降雨，密雲區太師屯鎮養老照料中心共31人罹難。（圖擷自網路）

    2025/08/01 08:57

    劉力仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國首都北京市7月23日至29日遭遇極端降雨，引發災情。官方證實，已造成全市44人死亡，並有9人失蹤。其中，密雲區一養老照料中心31人罹難。

    綜合中媒報導，北京市政府週四（7月31日）下午召開防汛救災記者會，現場全體為遇難者默哀。北京市委常委、常務副市長夏林茂在會上表示，7月23日至29日，北京遭遇強降雨，截至週四中午12時，全市因災死亡44人，失蹤失聯9人。

    其中，密雲太師屯鎮養老照料中心死亡31人；失蹤失聯人員則有4人是第一線搶險救災的村黨支部書記。記者會中說明，養老中心位於密雲水庫上游，當天共有77人受困，包含8名工作人員。69名老年人中，有55人失能或半失能。

    密雲區委書記餘衛國則在會上稱，汛期前，密雲區根據天氣預警狀況，提前對險村險戶群眾進行轉移避險，全區共轉移20個鎮街、205個村、1.6萬餘人。餘衛國坦言，「長期以來，養老中心所在鎮中心區域，都是安全的，預案沒有將其列入轉移範圍。這說明我們的預案是有漏洞的，對極端天氣認識不足。」

    中國首都北京市7月23日至29日遭遇極端降雨，引發災情。（路透）

    中國首都北京市7月23日至29日遭遇極端降雨，引發災情。（路透）

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