2中國人東京街頭遇襲重傷 中使館批：日本社會出現排外情緒

日本東京街頭週四發生襲擊事件，2名中國男子遭素未謀面4人持鐵棍毆打，嫌犯目前仍在逃。（圖擷自NHK）

2025/08/01 08:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京街頭週四（7月31日）發生襲擊事件，2名中國籍男子遭素未謀面4人持鐵棍毆打。中國駐日大使館當天要求立即抓捕嫌犯，並稱日本社會近期出現排外情緒，已向日本外務省提出嚴正交涉。

綜合媒體報導，中國駐日本大使館網站週四發布消息，提醒在日本的中國民眾注意加強安全防範。

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中使館稱，攻擊事件發生後，使館第一時間聯絡慰問受傷同胞並赴事發地轄區警署，要求日方馬上採取行動，抓捕嫌犯，嚴懲兇手。使館又稱，針對日本社會近期出現一些排外情緒，已向日本外務省提出嚴正交涉，要求日方確實保護在日中國公民安全與合法權益。

中使館也提醒，在日本公民和遊客應提高警惕、加強安全防範；避免前往人員複雜和治安混亂區域，並遵守當地法律法規。如遇針對性歧視及爭議應保持冷靜，避免肢體衝突，確保人身安全，注意保存證據。

日本媒體報導，2名中國人週四上午在JR神田站附近，遭4名男子持鐵管毆打致重傷，嫌犯仍在逃。

週四上午9時許，千代田區神田須田町有路人報警稱，「看到幾名男子單方面使用鐵管毆打他人」。警視廳通報，2名受傷男子均為中國籍，年齡約30多歲，頭部等部位遭鐵管攻擊，已送醫救治，均無生命危險。

據悉，4名嫌犯身穿工作服及連帽上衣，犯後乘車往秋葉原站方向逃走，當局正追查其下落。而2名傷者聲稱，與襲擊者並不認識，對方亦沒有要求金錢。

中國外交部發言人郭嘉昆週四在例行記者會上表示，駐日使館正進一步確認情況，並敦促日方採取有效措施，保障中國公民安全。

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