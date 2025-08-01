為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    2中國人東京街頭遇襲重傷 中使館批：日本社會出現排外情緒

    日本東京街頭週四發生襲擊事件，2名中國男子遭素未謀面4人持鐵棍毆打，嫌犯目前仍在逃。（圖擷自NHK）

    日本東京街頭週四發生襲擊事件，2名中國男子遭素未謀面4人持鐵棍毆打，嫌犯目前仍在逃。（圖擷自NHK）

    2025/08/01 08:53

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京街頭週四（7月31日）發生襲擊事件，2名中國籍男子遭素未謀面4人持鐵棍毆打。中國駐日大使館當天要求立即抓捕嫌犯，並稱日本社會近期出現排外情緒，已向日本外務省提出嚴正交涉。

    綜合媒體報導，中國駐日本大使館網站週四發布消息，提醒在日本的中國民眾注意加強安全防範。

    中使館稱，攻擊事件發生後，使館第一時間聯絡慰問受傷同胞並赴事發地轄區警署，要求日方馬上採取行動，抓捕嫌犯，嚴懲兇手。使館又稱，針對日本社會近期出現一些排外情緒，已向日本外務省提出嚴正交涉，要求日方確實保護在日中國公民安全與合法權益。

    中使館也提醒，在日本公民和遊客應提高警惕、加強安全防範；避免前往人員複雜和治安混亂區域，並遵守當地法律法規。如遇針對性歧視及爭議應保持冷靜，避免肢體衝突，確保人身安全，注意保存證據。

    日本媒體報導，2名中國人週四上午在JR神田站附近，遭4名男子持鐵管毆打致重傷，嫌犯仍在逃。

    週四上午9時許，千代田區神田須田町有路人報警稱，「看到幾名男子單方面使用鐵管毆打他人」。警視廳通報，2名受傷男子均為中國籍，年齡約30多歲，頭部等部位遭鐵管攻擊，已送醫救治，均無生命危險。

    據悉，4名嫌犯身穿工作服及連帽上衣，犯後乘車往秋葉原站方向逃走，當局正追查其下落。而2名傷者聲稱，與襲擊者並不認識，對方亦沒有要求金錢。

    中國外交部發言人郭嘉昆週四在例行記者會上表示，駐日使館正進一步確認情況，並敦促日方採取有效措施，保障中國公民安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播