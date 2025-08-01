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    首頁　>　國際

    川普不滿英法加擬承認巴勒斯坦國　憂獎勵哈瑪斯

    2025/08/01 04:39

    〔中央社〕繼法國和英國宣布9月將承認巴勒斯坦的國家地位後，加拿大也表示跟進。白宮今天指出，美國總統川普已向法、英、加國領導人表達不滿，川普認為，在目前情況下支持建立巴勒斯坦國，等於在獎勵武裝組織哈瑪斯。

    白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）下午在記者會上被問及巴勒斯坦國議題時表示，川普（Donald Trump）已向法國、英國及加拿大領導人表達不滿。川普認為，現在真正阻礙加薩停火及所有人質獲釋的，就是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas），在目前情況下支持建立巴勒斯坦國，等於在「獎勵哈瑪斯」。

    李威特也說，川普希望看到所有被扣押在加薩的人質都能獲釋，目前在加薩還有約20名活著的人質，這恐怕是最難獲釋的，「因為哈瑪斯把這些無辜民眾當作談判籌碼」。儘管如此，美國仍致力讓這場衝突劃下句點。

    哈瑪斯於2023年10月對以色列發動大規模攻擊，以色列隨後宣布進入戰爭狀態，並對加薩走廊（Gaza Strip）發動反擊，戰爭持續至今。

    於此之際，加拿大總理卡尼（Mark Carney）昨天表示，加拿大打算在9月承認巴勒斯坦國，成為近期繼法國、英國後第3個宣布此舉的七大工業國集團（G7）成員國。

    外媒報導，卡尼說，此舉取決於民主改革進展，包括巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）在明年舉行選舉，但哈瑪斯不得參加。

    英國本週稍早宣布將於9月正式承認巴勒斯坦國，除非以色列採取各種「實質措施」，包括同意加薩走廊停火。法國上週也宣布類似的計畫。（編輯：楊昭彥）1140801

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