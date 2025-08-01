印度3軍艦抵馬尼拉港 聯手菲律賓南海巡邏

印度3艘軍艦7月30日停靠菲律賓馬尼拉港。圖為印度反潛巡防艦「基爾丹號」（INS Kiltan）2019年10月訪問馬尼拉。（歐新社檔案照）

2025/08/01 00:27

〔國際新聞中心／綜合報導〕印度正擴大支持菲律賓的軍事現代化及南海主權立場，飛彈驅逐艦「邁索爾號」（INS Mysore）、反潛巡防艦「基爾丹號」（INS Kiltan）及油料補給艦「夏克提號」（INS Shakti）組成的印度東方艦隊編隊，7月30日停靠馬尼拉港，準備與菲國海軍在南海爭議海域進行首次聯合巡邏。

繼美國、澳洲、日本、加拿大及法國之後，印度成為最新一個與菲律賓在南海進行海上合作行動的國家。「美國海軍研究協會新聞」（USNI News）7月30日報導，儘管印、菲兩國此前曾在南海舉行過多次演習，但這是印度首次與菲律賓進行海上軍事合作行動，3艘印度軍艦預計8月4日至8日與菲律賓海軍聯合巡邏。

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相較於以往的聯合航行、通過演習及海上夥伴演練，此次合作行動更注重部隊協同作戰，並凸顯印度在南海主權爭端中對菲律賓的支持。菲律賓武裝部隊將兩國海上合作描述為「旨在維護國際水域和平與穩定的重要國際交流」。

這場演訓將與菲律賓總統小馬可仕8月首次訪問印度的行程同時進行。小馬可仕屆時將與印度總理莫迪舉行會談，並拜會印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）及外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）。

近年來，印菲防務合作顯著升溫。印度2022年向菲律賓出售「布拉莫斯」（BrahMos）超音速反艦巡弋飛彈。菲律賓首座布拉莫斯飛彈基地，具備打擊呂宋島西部南海海域目標的能力，包括爭議性的黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）周邊。去年，新德里也調整對2016年南海仲裁案的立場，由僅承認結果，進一步表態呼籲各方遵守裁決。

香港「南華早報」報導，艦長163公尺的邁索爾號配備布拉莫斯反艦飛彈，射程已延伸至800公里。分析家指出，這場聯合巡邏屬於印度在東南亞持續推進的海軍行動部署，反映新德里與馬尼拉在南海緊張升溫下展現的統一陣線。

紐西蘭「亞太安全創新論壇」主席艾波特（Anita Abbott）認為，印度的強勢姿態顯示其政策已從非經常性合作，轉向更持續的區域存在；南海與印度洋在戰略上緊密相連，「尤其對中國而言」。印度藉由與菲律賓合作，能夠向東擴展觸角並增加海上縱深，進而塑造泛印太海上力量的地位。

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