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    修女成百萬網紅 梵蒂岡「數位傳教士」傳福音

    教宗良十四世7月29日與「數位傳教士」會面。（法新社）

    教宗良十四世7月29日與「數位傳教士」會面。（法新社）

    2025/07/31 23:54

    〔編譯管淑平／綜合報導〕向來對社群媒體態度保守的梵蒂岡，現在也開始擁抱網紅的力量，本週首度舉辦「網紅高峰會」，邀請全球數百名被稱為「數位傳教士」的天主教網紅，齊聚羅馬，希望透過社群媒體的力量，引導年輕人重回信仰。

    《法新社》7月31日報導，在這場峰會上，新任教宗良十四世親自在聖伯多祿大殿主持彌撒，呼籲這批在社群網路上具有影響力者，為「需要認識主」的人創作內容，參與會議網紅，在這處教廷一個最神聖的地點，拿著手機開直播。

    俗名德巴克（Albertine Debacker）的29歲法國修女就是其中之一，她在Instagram上擁有超過32萬名追蹤者，在TikTok上更有逾百萬名粉絲，她經常透過短影音，分享修道院生活與祈禱片段。她說，梵蒂岡舉辦這場活動，召集天主教會的IG使徒，具有高度象徵性，「這告訴我們『這是重要的，去做吧，我們支持你們』，並且共同探索如何能推動這種新的傳講福音方式」。

    在上教會人數日漸下滑之際，向來對社群媒體保持警惕的天主教會，現在也視這個數位媒介，是傳播信仰的重要工具。在梵蒂岡中，少數活躍於社群網路的菲律賓籍樞機主教塔格萊（Luis Antonio Tagle）在彌撒中向與會者說，「你們不只是網紅，更是傳教士「真正的大網紅是天主。」。

    值此人工智慧技術使影像、資訊真假難辨的時代，教宗呼籲網路上的追隨者，當社會「高度互聯」且「被有時作假或者扭曲的影像轟炸」，要力求平衡，「並不只是產製內容，而是創造屬靈的相遇」，引導年輕人重回信仰。

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