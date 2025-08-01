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    俄核潛艦基地被8.8強震海嘯傷到？ 傳中國救援艦急馳遠東引猜測！

    有中國軍事自媒體披露，中國927型潛艦救援艦疑似正往俄羅斯遠東地區前進。（圖翻攝自日本防衛省）

    有中國軍事自媒體披露，中國927型潛艦救援艦疑似正往俄羅斯遠東地區前進。（圖翻攝自日本防衛省）

    2025/08/01 00:20

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島近海，7月30日發生芮氏規模8.8強震，環太平洋地區發布海嘯警報，離震央僅百餘公里的俄國重要核潛艦基地「維柳欽斯克基地」，傳出遭受海嘯威脅，外界關注是否有造成損害。不過週四（31日）有中國軍事自媒體披露，一艘號稱中國解放軍最新型的潛艦救援艦，疑似開往俄國遠東地區，可能是協助應對俄國核潛艦基地損傷事件。

    堪察加半島東部外海本週三上午7點多發生規模8.8、震源深度僅20.7公里的極淺層超強地震，俄羅斯、日本、台灣等國紛紛發布海嘯警報或資訊，據悉堪察加半島沿岸一度觀測到高達4公尺的海嘯波。而這次規模8.8強震的震央，距離俄羅斯海軍維柳欽斯克基地僅120公里，該海軍基地為俄羅斯在太平洋最重要的核潛艦基地，第一時間有消息指出該基地恐受海嘯威脅，引發外界關切是否有造成該基地，或是核潛艦損害，但後來沒有下文。

    不過中國軍事自媒體《軍哥茶話室》週四披露，解放軍海軍927型（Dakai-class）潛艦救援艦「西湖號」（舷號841），日前被日本首次發現，疑似正前往俄國遠東地區，「該船主要配備支援遇險潛艦，和進行深潛作業的側掃聲納、影像聲納等先進探測設備，具備深海潛艇救援能力。外界猜測，此次行動，可能與俄羅斯的北太平洋軍事演習有關，也可能是為應對地震可能導致的核潛艇損傷。」

    根據日本防衛省監控資料，中國927型潛艦救援艦是在7月24日，被日本海上自衛隊在距離長崎縣西部五島列島約330公里的東海海域發現，25日通過對馬海峽，其行跡受到日方高度關注。927型潛艦救援艦為去年才在解放軍海軍服役的新型艦。

    而前面提到北太平洋軍事演習，是俄羅斯《國際文傳電訊社》（Interfaks）本週三援引俄國太平洋艦隊的消息，指出中國將在8月1日至8月5日一起在日本海舉行聯合軍演，加強彼此軍事合作，但俄國太平洋艦隊宣稱，此次演習「不針對任何國家」。

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