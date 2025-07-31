反制南韓獨檢組再度拘提 尹錫悅祭出醫師診斷：生病無法配合

南韓獨立檢查組準備再度拘提尹錫悅，尹錫悅方祭出醫師診斷等，堅稱因眼疾及心血管疾病等健康狀態不佳，無法配合。（法新社檔案照）

2025/07/31 23:09

〔中央社〕負責調查前韓國總統尹錫悅妻子金建希弊案的獨立檢查組（獨檢組）預計明天上午前往首爾看守所拘提尹錫悅，尹錫悅方今天祭出醫師診斷等，堅稱因眼疾及心血管疾病等健康狀態不佳，無法配合檢調行動。

尹錫悅因涉嫌發動內亂，7月10日法院簽發逮捕令後羈押在首爾看守所至今，但始終以健康狀況不佳為由拒絕到案接受調查或出庭，韓國首爾中央地方法院今天再度簽發逮捕令，將由獨檢組出面拘提尹錫悅到案。

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獨檢組預計在明天上午9時前往首爾看守所執行逮捕令，這次逮捕令時限至8月7日為止。若獨檢組成功拘提尹錫悅，他將直接乘坐護送車輛前往獨檢組辦公室，韓聯社報導推測，尹錫悅在接受調查前，出現在媒體前的可能性不高。

此外，即使獨檢組成功拘提尹錫悅到案，尹錫悅是否會配合接受調查仍是未知數，他可能繼續行使緘默權。

尹錫悅多次以健康狀況為由，拒絕接受檢警調查，但他的健康狀況始終存在爭議。首爾看守所醫療科長今天在執政黨共同民主黨進行看守所現場盤點時，表示尹錫悅的健康狀態並沒有惡化到無法接受調查。

對此，尹錫悅方今天下午向媒體發表立場，表示首爾看守所內的醫療條件有限，無法進行眼科等精密檢查與治療，對尹錫悅健康狀態的判斷準確度有限，主張尹錫悅外觀上行動雖無不變，但實際上患有多項疾病，健康狀態相當不好。

尹錫悅方根據某大型醫院開立診斷書，聲稱尹錫悅已經連續3個月沒能接受定期眼科治療，將有失明風險，同時還有心血管及頸動脈狹窄，自律神經系統損傷造成體溫調節障礙等問題。

尹錫悅涉嫌在2022年總統大選期間接受企業家兼政治掮客明泰均（音譯）免費提供的民意調查服務，並在國會議員補選中干涉國民力量黨內提名；同時，他也涉嫌在2021年10月競選總統時，公開發表虛假言論，就金建希是否涉嫌操縱德意志汽車公司股價案聲稱「僅委託管理約4個月，結果出現虧損」，因此遭獨檢組傳喚調查。

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