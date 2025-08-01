為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    扯！韓國闆娘竟將狗狗關冰箱 喊冤：怕牠熱死

    網友實拍冰箱裡的白色小狗，畫面引爆輿論撻伐，女飼主解釋只是想讓狗避暑。（擷取自韓國論壇fmkorea）

    網友實拍冰箱裡的白色小狗，畫面引爆輿論撻伐，女飼主解釋只是想讓狗避暑。（擷取自韓國論壇fmkorea）

    2025/08/01 00:07

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓釜山連日飆高溫，有家披薩店竟被發現把狗關進冰箱，畫面曝光，大批網友譁然，質疑動物虐待。60多歲女店主出面道歉說，她只是怕狗狗會中暑。警方正調查是否違反動保法。

    根據《韓聯社》報導，釜山警方接獲通報，在披薩店冰箱中發現一隻白色小狗，懷疑遭飼主虐待。警方到場確認，冷藏區溫度雖非極端低溫，但仍令人不安。這隻狗狗是11歲母瑪爾濟斯，名叫「Cookie」，飼主是店內60多歲的女老闆。

    女飼主受訪說，Cookie前陣子罹患急性心臟病，才剛從動物醫院出院。醫生再三交代不能受熱，但店內冷氣卻不巧故障。情急之下，她在冰箱底層鋪墊子，讓Cookie短暫避暑，還來回將牠抱出抱進。她坦言這麼做確實不妥，但真的怕牠會熱死。

    女飼主淚訴，Cookie對她來說就像女兒，沒想到一時錯判情勢惹出爭議。也對將購放入食材的冰箱，對顧客表達歉意。自己無意虐待，也配合警方調查。

    動物醫療專家說，患有心臟病的高齡犬隻對氣溫變化極度敏感，像Cookie這樣的11歲老狗，等於人類的高齡長者，需特別注意體溫管理。他建議，若冷氣壞掉，應改用涼感墊、電扇等替代方式，千萬別再放進冰箱。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播