扯！韓國闆娘竟將狗狗關冰箱 喊冤：怕牠熱死

網友實拍冰箱裡的白色小狗，畫面引爆輿論撻伐，女飼主解釋只是想讓狗避暑。（擷取自韓國論壇fmkorea）

2025/08/01 00:07

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓釜山連日飆高溫，有家披薩店竟被發現把狗關進冰箱，畫面曝光，大批網友譁然，質疑動物虐待。60多歲女店主出面道歉說，她只是怕狗狗會中暑。警方正調查是否違反動保法。

根據《韓聯社》報導，釜山警方接獲通報，在披薩店冰箱中發現一隻白色小狗，懷疑遭飼主虐待。警方到場確認，冷藏區溫度雖非極端低溫，但仍令人不安。這隻狗狗是11歲母瑪爾濟斯，名叫「Cookie」，飼主是店內60多歲的女老闆。

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女飼主受訪說，Cookie前陣子罹患急性心臟病，才剛從動物醫院出院。醫生再三交代不能受熱，但店內冷氣卻不巧故障。情急之下，她在冰箱底層鋪墊子，讓Cookie短暫避暑，還來回將牠抱出抱進。她坦言這麼做確實不妥，但真的怕牠會熱死。

女飼主淚訴，Cookie對她來說就像女兒，沒想到一時錯判情勢惹出爭議。也對將購放入食材的冰箱，對顧客表達歉意。自己無意虐待，也配合警方調查。

動物醫療專家說，患有心臟病的高齡犬隻對氣溫變化極度敏感，像Cookie這樣的11歲老狗，等於人類的高齡長者，需特別注意體溫管理。他建議，若冷氣壞掉，應改用涼感墊、電扇等替代方式，千萬別再放進冰箱。

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