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    中國「粥餅倫」開店半年就倒了！本人證實親曝經營慘況

    長相酷似天王周杰倫而爆紅的「粥餅倫」。（圖翻攝自微博）

    長相酷似天王周杰倫而爆紅的「粥餅倫」。（圖翻攝自微博）

    2025/07/31 20:25

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕長相酷似周杰倫在網上爆紅、接待顧客親切收穫大批粉絲的中國雞蛋灌餅攤販「粥餅倫」，近日傳出他開在河北省石家莊市的實體店面已經關門歇業，引發熱議。粥餅倫出面證實此事，坦言經營了半年都是虧損狀態，無奈選擇停業。

    綜合中媒報導，粥餅倫本名白獻英，2015年開始擺攤賣雞蛋灌餅，2020年被顧客注意到他撞臉周杰倫，拍下工作身影PO網爆紅，吸引大批中國網友到他的攤位朝聖，也有不少台灣人慕名前去光顧。粥餅倫不因為自己爆紅，選擇和其他「山寨周杰倫」一樣在網上「靠臉直播帶貨」，依然勤懇務實地賣著雞蛋灌餅，對待顧客親切熱情，狂吸數百萬粉絲，連周杰倫本尊都曾經在社群平台轉發粥餅倫的照片、影片，笑稱「多重宇宙倫都是真的」。

    不過近日傳出，粥餅倫今年1月3日才在河北石家莊灣里廟步行街開的實體店面倒閉，有遊客本月27日說，他特地去打卡，卻發現已經歇業，引發中國網友討論。粥餅倫昨天（30日）出面回應，證實關門歇業，在該地做了半年，連房租都沒賺回來，持續虧本的狀況下，無奈決定停業，「沒緣分咱就撤了，這沒啥丟人不丟人的。」

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