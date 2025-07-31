妻子靠體重計抓姦！網讚「女偵探」：男人小看我們了

人妻靠凌晨體重計紀錄識破老公偷吃。示意圖。（路透）

2025/07/31 20:35

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕與其找徵信社抓猴，不如檢查自家體重計？美國一名女子在Reddit發文爆料，自己意外從電子體重計的紀錄中發現可疑跡象。當晚她並不在家，卻出現兩筆「120磅」的凌晨稱重紀錄，時間只差1分鐘。這個數字既不是她的體重，也不是她丈夫的，她瞬間懷疑老公趁她不在時帶女人回家。

根據《紐約郵報》報導，一名Reddit用戶發文指出，當時她人不在家，只有老公一人，卻在智慧體重計發現兩筆「未指派使用者」的紀錄，分別於凌晨12點25分與26分，數值一樣都是120磅（約54公斤），讓她瞬間警鈴大作。

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她補充，兩人雖然因為丈夫的先前出軌而暫時分居，但雙方口頭承諾過「這段期間都不會另結新歡」，希望專注於自我成長。但這些可疑紀錄讓她開始懷疑丈夫已經另尋新歡，「我不在的那晚，只有我丈夫在公寓，結果出現了不是我體重的深夜紀錄，怎麼看都說不過去」。

貼文曝光後，網友一致支持她儘快放下這段關係。「妳已經抓到關鍵證據了，下一步該聯絡律師，不要急著攤牌」、「這是高階女偵探技術，男人總是低估我們的直覺」、「對方可能還會反咬妳多心，但這次妳不是猜測，是有證據的！」

之前，網紅Alexa Losey靠門鈴攝影機揭發男友偷吃，兩週差旅回家，直接從保養品上的「土」發現端倪，再翻查監視器畫面確認男方夜夜留人，最後還以上百張截圖反擊。

女子不在家卻出現兩筆可疑體重紀錄，時間只差1分鐘。（圖擷取自Reddit＠u/throw-Doubt303）

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