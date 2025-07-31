重大叛國案！烏國會議員是俄國特工 國安局大舉搜查人脈網絡

烏克蘭國會議員赫里斯滕科（Fedor Khrystynenko）被烏克蘭國家安全局指控為俄羅斯聯邦安全局（FSB）的高階間諜，並利用其影響力滲透國家反貪局。（取自赫里斯滕科臉書專頁）

2025/07/31 16:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭爆發一起動搖國本的重大間諜案，一名現任國會議員被揭露是俄羅斯聯邦安全局（FSB）的高階特工，並利用人脈網絡，嚴重滲透烏克蘭國家反貪局（NABU），引發烏克蘭國家安全局（SSU）對NABU官員展開大規模搜查。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，根據烏克蘭總檢察長辦公室與SSU調查，隸屬現已被禁「反對平台─為了生活」黨的國會議員赫里斯滕科（Fedir Khrystenko），早於前總統亞努科維奇執政時期便被FSB吸收。在俄羅斯全面入侵後，潛逃至國外，並從遠端持續利用在NABU內部的關係網，從事非法活動。

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赫里斯滕科的滲透網絡中，一名已被SSU拘捕的關鍵人物，是NABU跨區域偵探部門主管馬加梅德拉蘇洛夫（Ruslan Magamedrasulov），他因涉嫌與俄羅斯有生意往來而遭指控。赫里斯滕科與此人是頓內次克國立大學同窗。

勾結寡頭、協助潛逃

另一名關鍵聯繫人是NABU偵探部門主管斯科馬羅夫（Oleksandr Skomarov）。調查發現，斯科馬羅夫的妻子在2022年全面入侵期間，曾駕駛登記在赫里斯滕科妻子名下的汽車出國。調查更揭露，烏克蘭親俄寡頭科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）期望，如果斯科馬羅夫能成功當上另一個執法機構首長，便會協助撤銷針對他的刑事案件。

SSU調查人員還指出，赫里斯滕科的影響力網絡，也涉及協助科洛莫伊斯基的商業夥伴、另一名商人博戈柳博夫（Hennadii Boholiubov）潛逃出境。據悉，兩名隸屬斯科馬羅夫的NABU雇員，當時正在鄰近的火車隔間內「護送」這名逃犯越過邊境。

在對赫里斯滕科同夥的搜查中，調查人員發現了大量與NABU刑事訴訟相關的內部資料，包括對嫌疑人的秘密監視文件，甚至還有偵探職位的候選人問卷，顯示這個反貪機構存在系統性的資訊外洩與俄羅斯的影響力。目前SSU已針對NABU員工發動至少70次搜查，並展開國家機密保護的突擊檢查。

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