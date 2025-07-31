選舉慘敗後惱羞！中國大媽Po泡澡照狂嗆「日本傻瓜們」黑歷史曝

日本東京參議員落選人吉永藍在社群Po泡澡照，並發文狂嗆「日本的傻瓜們」。（擷取自吉永藍/X）

2025/07/31 16:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現年50歲的中國女子吉永藍在22年前歸化日本，今年以無黨籍身分參選東京參議員，最終以0.2%超低得票率落敗。昨（30）日在俄羅斯強震、日本多地發布海嘯警報之際，她突然在社群貼出泡澡照，瘋狂挑釁發文稱「日本的傻瓜們，海嘯還好嗎？」瞬間點燃日網怒火。

俄羅斯堪察加半島昨（30）日發生規模8.8強震，引發日本多地海嘯警報後，吉永藍不僅在社群平台「X」Po出泡澡照，還連發多則貼文狂嗆，「日本的傻瓜們，海嘯還好嗎？大家在做什麼呢？」、「日本的蠢貨們注意啦，海嘯警報已經部分解除了，但我們可不能掉以輕心。我現在睏得起不來了，今天要回東京參加見面會。你們日本的蠢貨都在幹嘛？」、「昨天早上我被海嘯警報吵醒，並發了X讓所有在日本的白癡知道」。

請繼續往下閱讀...

今日她火力不減，繼續發文質問：「我要問日本所有白痴一個問題：誰擁有釣魚島？」、「日本的傻瓜們，那麼反中，你們要去戰鬥嗎？你們要上戰場嗎？你們需要冷靜下來，好好想想你們要做什麼。這麼公然犯傻真的不太好，敵人會知道的。」

她的發言迅速引爆日本網友怒火，紛紛留言怒轟「回中國去吧，劣等民族」、「中國的傻瓜們，洪水還好嗎」、「感謝您擔綱主角，扮演可怕的歸化公民！」、「真是個白痴，因為輸了選舉就罵日本人蠢，像你這樣的歸化公民，只會讓別人看不起。如果你討厭日本，那就離開吧。與其做政客，不如去做個活動家？」

吉永藍此次參選東京區參議員，雖主張「保護日本人」，卻被揭發曾在「小紅書」發文「為了所有在日華人，我拚了」，遭質疑言行不一，最後僅獲0.2%得票率落選。

她過去也曾利用身為日本行政書士的職權，查詢並公開「日本反送中第一女神」平野雨龍的戶籍等個資。巧合的是，平野此次同樣以無黨籍參選東京都參議員，雖未當選，仍獲逾23萬票，成績遠超吉永藍。

選舉結果出爐後，落選的吉永藍一度宣布暫別社群平台X，但旋即連續發文砲轟批評她的網友，稱「罵吉永藍不是日本人的、歸化人不可以的、不純血不可以的，就都叫他們去si（死）」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法