加拿大夫妻山徑騎行遇雙熊襲擊 妻機智用噴劑救夫一命

加拿大夫妻山徑遇雙熊攻擊，妻子靠熊噴劑成功嚇退猛獸。示意圖。（法新社）

2025/07/31 16:42

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一對夫妻日前在河岸附近騎電動自行車時，突遇兩隻灰熊（Grizzly bears）暴衝襲擊，丈夫當場遭熊撲倒咬傷，幸好妻子冷靜應對、及時噴灑熊噴劑，成功嚇退猛獸，挽救兩人性命。

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生於當地時間7月26日（週六）下午4時30分左右，地點在加拿大卑詩省（British Columbia）偏遠山區庫特尼河（Kootenay River）旁一段林道。根據卑詩省保育官員（Conservation Officer Service）說法，這對夫妻疑似在彎道中突然驚動了熊，導致牠們本能反擊。

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妻子向保育官表示，她聽見丈夫驚呼一聲，接著就見到灰熊朝自己衝來，這時她正要取出熊噴劑時，又發現丈夫已被另一頭熊壓制攻擊。她立刻連續噴灑，成功驅趕兩隻灰熊。男子雖傷勢嚴重，但已經送醫手術，傷況可望康復。

督察韋伯斯特（Dave Webster）在臉書發文指出，這對夫妻事前準備得很好，他們攜帶熊噴劑、放在好取的位置，也知道如何使用。這起案例提醒所有進入熊出沒區域的遊客務必要做好防備。

保育官後續訪查夫妻及勘查現場，並邀請猛獸行為專家判斷，初步認定這兩隻熊的行為屬於「防衛性反應」，應是在人跡罕至、植被茂密的林徑內被突然驚動，才發動攻擊。

當局強調，目前尚無跡象顯示這兩頭熊有跟蹤或主動捕獵人類的行為，且事發前當地也無任何熊襲通報紀錄。雖然事後警方封閉了3條主要山徑並架設陷阱，但並未尋獲熊隻，翌日的追蹤行動亦未成功發現牠們行蹤。

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