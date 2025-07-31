巴西摩天輪驚傳女遊客「懸掛30公尺空中」 崩潰狂喊救命

巴西曼迪里圖巴日前舉辦嘉年華活動，卻傳出一名女遊客搭乘摩天輪期間，以為摩天輪已停警運作，因此自行打開安全門想離開車廂，未料當場失足懸掛在30公尺空中。（圖擷取自IG）

2025/07/31 16:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西南部城市曼迪里圖巴（Mandirituba）日前舉辦嘉年華活動，並在現場設置許多遊樂設施，卻傳出一名女遊客搭乘摩天輪期間，以為摩天輪已停警運作，因此自行打開安全門想離開車廂，未料當場失足懸掛在30公尺空中，嚇得她狂喊救命，所幸工作人員緊急上前救援，協助女遊客平安脫困。

綜合外媒體報導，這起驚悚事故發生在本月27日，曼迪里圖巴當地政府為了慶祝建市65周年，在市政活動公園舉辦大型嘉年華慶典，吸引許多民眾參與，然而活動期間，有一名女子搭乘現場摩天輪，卻在期間發生異狀。從社群平台流傳的畫面顯示，女子並未待在車廂內，而是懸掛在距離地面30公尺、約10層樓高的半空中，還不斷喊聲求救。

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事後女子向警方透露，當時她以為摩天輪已經停止運作，於是決定自行開門離開車廂，沒想到因此踩空掉出車廂，所幸她即時抓住了一旁的欄杆，才沒有馬上墜落到地面，但仍嚇得她向地面的人群大喊「救命！我要死了！我要掉下去了！」。幸運的是，現場工作人員發現異狀，立即調慢摩天輪運轉速度，將女子安全降落回地面。

針對這起事故，曼迪里圖巴市政廳發表聲明表示，事發當時摩天輪為正常運行，是女子自己誤會才導致意外發生，同時強調現場的強調摩天輪結構穩定，且安裝全程皆由專業公司負責處理，將此次事件定為「獨立事件」。

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