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    布朗大學與川普政府達協議 將重獲聯邦補助

    美國川普政府已與布朗大學（Brown University）達成協議恢復聯邦撥款，這是繼上週與哥倫比亞大學達成2.21億美元和解協議後，川普政府和菁英大學的第2項重大協議。（美聯社）

    美國川普政府已與布朗大學（Brown University）達成協議恢復聯邦撥款，這是繼上週與哥倫比亞大學達成2.21億美元和解協議後，川普政府和菁英大學的第2項重大協議。（美聯社）

    2025/07/31 14:54

    〔中央社〕美國川普政府已與布朗大學（Brown University）達成協議恢復聯邦撥款，這是繼上週與哥倫比亞大學達成2.21億美元和解協議後，川普政府和菁英大學的第2項重大協議。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮一名官員表示，布朗大學同意數項旨在取消某些「多元、平等、共融」（DEI）措施，聯邦政府作為回報，將恢復衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）凍結的所有撥款，恢復該校未來獲得資助的資格，並結束所有針對該校的未決調查。

    布朗大學在川普政府開始削減多所高等教育機構研究經費之前即已面臨財務壓力，所幸布朗大學成功躲過了白宮與哥倫比亞大學已達成、並正與哈佛大學洽談的9位數和解金。

    上述白宮官員以及布朗大學校長派克森（Christina Paxson）都說，根據今天宣布的協議，位於羅德島州首府普羅維登斯（Providence）的布朗大學，將在10年內向羅德島州的勞動力發展組織支付5000萬美元。

    派克森在寫給校內社群的信中表示，布朗大學沒有對聯邦政府支付任何款項或罰金。

    這與哥倫比亞大學的協議不同。根據協議，哥倫比亞大學將在3年內對美國財政部支付2億美元，並額外支付2100萬美元，就美國平等就業機會委員會（EEOC）對哥大的調查達成和解。

    派克森強調這項協議是出於自願，旨在維護布朗大學的使命。她指出，該協議並未賦予政府「決定布朗大學課程或學術演講內容的權力」。她表示，支持勞動力發展組織「與我們服務社會和社區參與的使命一致」。

    勞動力發展和職業培訓計畫也一直是川普政府的優先事項之一。

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