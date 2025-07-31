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    傻眼！吃牛排漏看「這標註」 美國3姊妹收天價帳單

    3姊妹沒看清楚菜單備註，結帳時發現金額超乎預期。示意圖。（資料照，路透）

    3姊妹沒看清楚菜單備註，結帳時發現金額超乎預期。示意圖。（資料照，路透）

    2025/07/31 16:13

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國3姊妹一起到北卡羅來納州的餐廳用餐，然而3人沒看清楚菜單的備註，直接順手點了2份牛排，等到結帳時，才驚訝發現帳單金額超乎預期，此時才注意到菜單牛排品項，一旁寫著「MKT」（時價，Market Price縮寫），糗事曝光，在網上掀起熱烈討論。

    綜合外媒報導，現年20歲的女子梅諾德（Aribella Menold），日前與姊妹們一起前往北卡羅來納州沿岸的一間餐廳用餐，點了飲料、凱薩沙拉、起司三明治，以及2份標示為「MKT」的12盎司紐約客牛排。梅諾德回憶，等到她們用餐完後刷卡結帳，加上手續費及稅金後，一行人發現帳單總額竟高達159美元（約新台幣4793元）。

    梅諾德受訪時坦言，她們原以為牛排的價格，最多只要20至30美元之間（約新台幣602至904元），沒注意到這家店的牛排一旁標註「MKT」，因此是每份52美元（約新台幣1566元），導致她們嚴重超出預算。事後3姊妹向家中長輩求助，獲得爺爺代為付款，這才解決3人的窘況，事後她們也將此事發布到社群平台，提醒其他消費者多加小心。

    美國密西根州立大學食品經濟學教授奧蒂嘉（David Ortega）指出，「MKT」這種標示常見於海鮮、高級牛排或季節性的食材，餐廳以「MKT」或「Seasonal Pricing」（季節價格）來標示，可因應每日或每季的批發價格波動，免去頻繁更換菜單價格的不便。奧蒂嘉建議，消費者點餐前務必看清楚菜單標示，避免預算超支的情況發生。

    @aribella_menold we don’t get out much #bigfamily #family #siblings #justgirlythings #justagirl #girlmath #lol #summerlooks ♬ Original Sound - Unknown

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