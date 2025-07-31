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    澳門知名民主派區錦新被捕 遭控勾結外國勢力

    澳門最知名的民主派人士之一、前立法會議員區錦新。（圖擷取自區錦新臉書專頁）

    澳門最知名的民主派人士之一、前立法會議員區錦新。（圖擷取自區錦新臉書專頁）

    2025/07/31 14:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕澳門這個向來被視為比鄰近香港更為順從的中國特別行政區，7月31日爆出重大政治逮捕案。澳門最知名的民主派人士之一、前立法會議員區錦新，被指控勾結外國勢力危害國家安全而遭逮捕。

    《路透》報導，澳門警方在1份聲明中指出，1名區姓嫌犯7月30日在其住所被帶走調查。警方指控該名現年68歲的居民，自2022年以來與1個海外反華組織接觸，向該組織提供大量虛假且具煽動性的資訊，用於海外公開展覽及網路傳播。

    警方聲明還指控區錦新試圖煽動對北京的仇恨，干擾2024年的澳門特首選舉，並「挑動外國對澳門採取敵對行動」。目前無法聯繫上區錦新夫婦對此置評。

    區錦新在澳門近20年的政治生涯中，一直是民主改革的倡導者，並協助在這個前葡萄牙殖民地推動公民社會發展。他曾是「新澳門學社」等多個民主派團體的創始人之一，也曾擔任教師。多年來，他領導抗議活動，抨擊不透明的治理與日益加劇的社會不平等。

    相較於香港曾在2014年與2019年爆發挑戰中共統治的大規模社會運動，澳門的民主反對派在中國的嚴格控制下，一直處於邊緣地位。澳門政府早在2009年就通過了全面的《國家安全法》，並於2023年進行修訂，使其與香港和中國大陸的同類法律保持一致，以加強防止外國干預。

    《路透》指出，此次在澳門的逮捕行動，正值鄰近的香港當局持續利用兩套強大的國安法律，鎮壓異議人士、關閉媒體與公民團體之際。區錦新的被捕，被視為香港式的政治鎮壓，已在這座博彩中心全面複製。

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