沙漠也會下冰雹！中國內蒙70年最強暴雨 遊客受困︰根本想不到

中國內蒙古近日連降暴雨，傳出大批遊客受困在遊樂景區等候廳內達3小時。（擷取自極目新聞）

2025/07/31 14:52

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區近日出現1956年以來最強降雨，有遊客因突遇大暴雨滯留沙漠近3小時，哀嘆「去之前根本想不到，沙漠也會狂風暴雨、電閃雷鳴下冰雹。」

中媒報導，內蒙古自治區氣象局26日晚間通報，23日至26日總降雨量達全區年平均的60%以上，是1956年以來最強降雨過程。預告8月1日，內蒙古西部偏南、中部偏東及東部地區有降雨天氣，局部地區將有暴雨。

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遊客葛先生表示，自己28日和家人在內蒙古鄂爾多斯的響沙灣景區旅遊，「那天遊客非常多，我們排隊騎駱駝等了接近2個小時，騎完駱駝之後也就過了十幾分鐘，天就暗下來，突然開始下雨閃電了。」

傍晚7時許，葛先生與家人在景區3號索道的室內等待，他回憶，突然看到外面的雨全都飄進來，外面黑壓壓一片，狂風暴雨，電閃雷鳴，超級恐怖，「我去之前根本想不到，沙漠也會狂風暴雨、電閃雷鳴地下冰雹。」

此時大量遊客只能擠在等候廳內。葛先生說：「整間屋子都站滿了人，估計1000人肯定不止的。」他表示，在等候廳內滯留兩個小時左右，才跟隨隊伍慢慢移動到索道山下的一間屋子。「但外面的雨真的還是非常大，不管打傘還是穿雨衣都根本沒辦法出去。」

葛先生續指，最終好不容易能開車走了，但因暴雨，當地高速公路都封閉了，收費員還提醒他前方積水很深，「有將近1米（1公尺）深」，讓他邊開車邊害怕。

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