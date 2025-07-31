畫面曝！南韓網紅登長白山揮國旗唱國歌 遭中方當場搶奪帶走調查

南韓一名網紅在中國吉林長白山高舉太極旗並高唱國歌。（擷取自「시수기릿[girit]」/YT）

2025/07/31 15:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名網紅近日赴中國旅遊，在吉林長白山（韓國稱「白頭山」）頂直播時，揮舞南韓國旗並高唱國歌，隨即遭中方人員制止並帶走問話，事件曝光後引發中韓網友激烈討論。

綜合韓媒報導，擁有超過47萬訂閱的南韓YouTuber「시수기릿[girit]」25日造訪中國吉林長白山，邊開直播邊和粉絲互動。當他抵達天池時，他揮舞事先準備好的南韓國旗，同時當場高唱南韓國歌。

請繼續往下閱讀...

未料，隨後一名疑似景區工作人員的中國男子出現，迅速搶走他手中的國旗。周圍其他遊客則警告他，「這裡是中國的領土，你不應該揮動國旗，沒被抓到算你走運」。該名網紅則一度驚呼「為什麼？不行嗎？我很緊張，可以把國旗還給我嗎？我會收進包裡」隨後直播也遭強制中斷。

約6小時後，他再度直播說明，自己因為這件事被中國警方帶走調查，期間包括手機相簿在內的所有物品皆被檢查，甚至被要求書寫保證書，承諾不再重複此類行為。

據悉，中國對於韓國人在長白山（韓國稱「白頭山」）揮舞國旗或唱國歌等行為相當敏感，過去亦曾發生類似事件，引起韓方關注。

此事也在中韓社群平台延燒，中國微博網友稱「有沒有可能你們韓國人都是我們中國的，你們不承認而已，畢竟你們也就只是朝鮮族人」、「老子一腳給你踹進天池」、「禁止韓國人入境，啥都想偷」。

另一方面，南韓網友則多建議，「之前有導遊提醒過，那邊都會有中國警察，所以去白頭山千萬不要揮舞太極旗，也不要唱國歌。不要挑釁他們比較安全」」、「雖然我討厭中國人，但還是要入境隨俗」。

也有人舉出，日前一名中國小粉紅跑到蒙古國高舉五星旗，吶喊「蒙古是中國自古不可分割的一部份」，結果被當地人圍毆，當場打掉7顆牙齒的事件。

長白山工作人員見狀立刻衝上前，搶走南韓網紅手中的國籍。（擷取自「시수기릿[girit]」/YT）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法