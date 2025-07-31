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    美國內布拉斯加州生物燃料廠驚傳爆炸 3人罹難亡

    美國內布拉斯加州弗里蒙特（Fremont）一間生物燃料工廠近日發生爆炸，造成1名成年男子及2名孩童喪命。（路透）

    美國內布拉斯加州弗里蒙特（Fremont）一間生物燃料工廠近日發生爆炸，造成1名成年男子及2名孩童喪命。（路透）

    2025/07/31 15:38

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國內布拉斯加州弗里蒙特（Fremont）一間生物燃料工廠29日中午發生爆炸，造成1名成年男子及2名孩童喪命，當地消防人員經過超過24小時的搶救行動後，當地時間30日才從仍冒煙的瓦礫堆中尋獲3人遺體。

    綜合《美聯社》等外媒報導，弗里蒙特市市長斯佩勒伯格（Joey Spellerberg）於記者會上表示，爆炸發生時，2名女童正在「地平線生質燃料公司」（Horizon Biofuels）等待即將從工廠下班親人一起前往看醫生。道奇郡治安官辦公室發布聲明表示不會透露受害女童的姓名，市長稱2人可能都不滿12歲，官方已確認成人罹難者為32歲丹尼爾森（Dylan D. Danielson）。

    事故現場的電梯塔頂部被炸毀，露出混凝土與鋼筋，建築下方的金屬牆面與屋頂亦嚴重燒毀。由於建築結構極度不穩，搜救進度受阻，火勢更在夜間降雨後仍未完全熄滅，消防人員持續評估整棟設施是否有倒塌風險。

    該工廠主要使用木材廢料製作動物墊料、用於加熱與燻烤食物的木質顆粒。市長斯佩勒伯格表示，他和調查人員懷疑爆炸可能是由於高層電梯塔內木屑引發爆炸，「這是目前最合理的解釋」；消防局長柏恩特（Todd Bernt）補充，他們認為該工廠內還存有木材和一些含酒精成分的材料。

    住在距離工廠約0.8公里的居民表示爆炸威力驚人，「整棟房子因為爆炸在震動」，濃密黑煙在爆炸後直衝天際，令當地民眾驚慌不已。根據內布拉斯加州製造業推廣夥伴關係資訊顯示，工廠有10名員工，該棟建築於2014年發生過火災，當時僅損及電力系統，結構未毀。

    當局仍持續調查事故起因，工廠方面尚未對外予以正式回應。

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