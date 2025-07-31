美國內布拉斯加州生物燃料廠驚傳爆炸 3人罹難亡
美國內布拉斯加州弗里蒙特（Fremont）一間生物燃料工廠近日發生爆炸，造成1名成年男子及2名孩童喪命。（路透）
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國內布拉斯加州弗里蒙特（Fremont）一間生物燃料工廠29日中午發生爆炸，造成1名成年男子及2名孩童喪命，當地消防人員經過超過24小時的搶救行動後，當地時間30日才從仍冒煙的瓦礫堆中尋獲3人遺體。
綜合《美聯社》等外媒報導，弗里蒙特市市長斯佩勒伯格（Joey Spellerberg）於記者會上表示，爆炸發生時，2名女童正在「地平線生質燃料公司」（Horizon Biofuels）等待即將從工廠下班親人一起前往看醫生。道奇郡治安官辦公室發布聲明表示不會透露受害女童的姓名，市長稱2人可能都不滿12歲，官方已確認成人罹難者為32歲丹尼爾森（Dylan D. Danielson）。
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事故現場的電梯塔頂部被炸毀，露出混凝土與鋼筋，建築下方的金屬牆面與屋頂亦嚴重燒毀。由於建築結構極度不穩，搜救進度受阻，火勢更在夜間降雨後仍未完全熄滅，消防人員持續評估整棟設施是否有倒塌風險。
該工廠主要使用木材廢料製作動物墊料、用於加熱與燻烤食物的木質顆粒。市長斯佩勒伯格表示，他和調查人員懷疑爆炸可能是由於高層電梯塔內木屑引發爆炸，「這是目前最合理的解釋」；消防局長柏恩特（Todd Bernt）補充，他們認為該工廠內還存有木材和一些含酒精成分的材料。
住在距離工廠約0.8公里的居民表示爆炸威力驚人，「整棟房子因為爆炸在震動」，濃密黑煙在爆炸後直衝天際，令當地民眾驚慌不已。根據內布拉斯加州製造業推廣夥伴關係資訊顯示，工廠有10名員工，該棟建築於2014年發生過火災，當時僅損及電力系統，結構未毀。
當局仍持續調查事故起因，工廠方面尚未對外予以正式回應。
???????? #Nebraska. Moment of a massive explosion at horizon biofuels inc. factory in #Fremont.— Ian Collins （@Ian_Collins_03） July 30, 2025
The facility produces bedding, heating pellets, and smoking pellets. The cause is yet unknown and no injuries have been reported. Presumably, this is an elevator shaft （gas leak）. pic.twitter.com/6bWaEPvr1V
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