美國內布拉斯加州生物燃料廠驚傳爆炸 3人罹難亡

〔即時新聞/綜合報導〕美國內布拉斯加州弗里蒙特(Fremont)一間生物燃料工廠29日中午發生爆炸,造成1名成年男子及2名孩童喪命,當地消防人員經過超過24小時的搶救行動後,當地時間30日才從仍冒煙的瓦礫堆中尋獲3人遺體。

綜合《美聯社》等外媒報導,弗里蒙特市市長斯佩勒伯格(Joey Spellerberg)於記者會上表示,爆炸發生時,2名女童正在「地平線生質燃料公司」(Horizon Biofuels)等待即將從工廠下班親人一起前往看醫生。道奇郡治安官辦公室發布聲明表示不會透露受害女童的姓名,市長稱2人可能都不滿12歲,官方已確認成人罹難者為32歲丹尼爾森(Dylan D. Danielson)。

事故現場的電梯塔頂部被炸毀,露出混凝土與鋼筋,建築下方的金屬牆面與屋頂亦嚴重燒毀。由於建築結構極度不穩,搜救進度受阻,火勢更在夜間降雨後仍未完全熄滅,消防人員持續評估整棟設施是否有倒塌風險。

該工廠主要使用木材廢料製作動物墊料、用於加熱與燻烤食物的木質顆粒。市長斯佩勒伯格表示,他和調查人員懷疑爆炸可能是由於高層電梯塔內木屑引發爆炸,「這是目前最合理的解釋」;消防局長柏恩特(Todd Bernt)補充,他們認為該工廠內還存有木材和一些含酒精成分的材料。

住在距離工廠約0.8公里的居民表示爆炸威力驚人,「整棟房子因為爆炸在震動」,濃密黑煙在爆炸後直衝天際,令當地民眾驚慌不已。根據內布拉斯加州製造業推廣夥伴關係資訊顯示,工廠有10名員工,該棟建築於2014年發生過火災,當時僅損及電力系統,結構未毀。

當局仍持續調查事故起因,工廠方面尚未對外予以正式回應。

