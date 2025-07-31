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    中國觀眾看愛國新片《南京照相館》 竟哽咽致詞帶全場唱國歌

    只見一名前往觀看《南京照相館》的觀眾，在電影散場時起立，流淚發言。最後表示，中國國歌是抗日戰爭時，愛國作曲家所譜寫，邀請大家和他一起唱國歌。（取自X李老師不是你老師）

    只見一名前往觀看《南京照相館》的觀眾，在電影散場時起立，流淚發言。最後表示，中國國歌是抗日戰爭時，愛國作曲家所譜寫，邀請大家和他一起唱國歌。（取自X李老師不是你老師）

    2025/07/31 14:41

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國新上映、以南京大屠殺歷史為背景的愛國電影《南京照相館》日前上映，網路上流出影片，有觀眾在散場時，哽咽致詞，最後帶領全場高唱中國國歌，引發議論。還有網友質疑，抗日戰爭的勝利是由中華民國政府主導，因此如果要唱國歌，應該是中華民國國歌。

    旅義華僑作家李穎在X上分享影片，只見一名前往觀看《南京照相館》的觀眾，在電影散場時起立，流淚發言。最後表示，中國國歌是抗日戰爭時，愛國作曲家所譜寫，邀請大家和他一起唱國歌，最後全場陸陸續續站起來一起唱完國歌。

    貼文下方，網友紛紛留言：「作者就是文革68年死的……真是諷刺」、「我要是笑出聲他會打我嗎」、「真笑死我了，要唱國歌也是唱三民主義歌，跟你血旗有個屁毛關係」、「沒有人告訴他們，趕走日本人是中華民國，所以應該唱中華民國國歌」、「這傻逼弄不好是上面派的故意帶節奏的，只不過這種做法顯得太傻逼了」、「唱就唱吧，可是歷史來看，難道不該唱三民主義吾黨所宗或青天白日滿地紅嗎」。

    《南京照相館》25日上映，首日票房衝破1.57億元人民幣（約新台幣6.53億元），其中，5成票房來自南京。

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