史上最強雷達衛星升空！美印聯手打造「尼薩」 12天掃描地球1次

由NASA與印度ISRO聯手開發的「尼薩」（NISAR）衛星在地球軌道運行的藝術家示意圖。它將以前所未有的精度觀測地球的陸地與冰層，提供關於地震、洪水與氣候變遷的即時洞察。（圖擷取自NASA/JPL-Caltech）

2025/07/31 14:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）與印度太空研究組織（ISRO）聯手打造的地球觀測衛星「尼薩」（NISAR），已成功發射升空。這枚搭載了史上最先進雷達系統的衛星，將以每12天1次的頻率掃描全球，為人類監測自然災害、氣候變遷與生態系統健康帶來革命性的視野。

科學新聞網站《SciTechDaily》報導，「尼薩」全名為「NASA-ISRO合成孔徑雷達」（NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar），它於印度時間7月30日上午，由ISRO的地球同步衛星運載火箭，從印度東南沿海的薩迪什・達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）發射升空。

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「尼薩」的任務是利用其先進的雷達技術，研究地震、火山活動與山崩背後的力學機制，並監測橋梁、水壩等關鍵基礎設施的細微變化。由於雷達能穿透雲層，它在颶風、風暴潮與洪水等惡劣天氣事件中，將成為應急響應團隊的寶貴工具。

在氣候變遷方面，該衛星將收集冰川融化、冰蓋移動與海冰變薄的數據，並幫助科學家研究森林砍伐、野火及永凍土融化等環境變化，如何影響全球碳循環。

「尼薩」的技術核心，是史上首次在一項任務中同時搭載的雙頻雷達酬載：一個L波段系統與一個S波段系統。這兩種雷達對不同尺寸的地表特徵敏感，L波段能感測樹木等較高的植被，S波段則能更精確地描繪灌木等較矮的植物。兩者同步收集的數據，將能提供關於土壤濕度、地表粗糙度與土地沉降等前所未有的詳細資訊。

這次歷史性的合作，也是NASA與ISRO在地球觀測任務上的首次硬體協作。來自兩國的工程師與研究團隊跨越超過1萬4500公里與13個時區，共同完成了這項有史以來最雄心勃勃的地球監測計畫之一。

印度太空研究組織（ISRO）的「地球同步衛星運載火箭」（GSLV）於7月30日，從印度東南沿海的薩迪什・達萬太空中心發射升空，將「尼薩」（NISAR）衛星送入軌道。（圖擷取自ISRO）

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