日本橫濱車站月台驚傳隨機砍人 35歲中國女行兇後逃逸被逮

日本神奈川縣日前發生一起隨機砍人案，一名女子晚間站在JR東海道線橫濱站月台等車，突然遭人持刀攻擊，導致女子送傷送醫，兇嫌則在犯案後逃離現場。（圖擷取自「TBS NEWS DIG Powered by JNN」YouTube）

2025/07/31 14:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣日前發生一起隨機砍人案，一名女子晚間站在JR東海道線橫濱站月台等車，突然遭人持刀攻擊，導致女子送傷送醫，兇嫌則在犯案後逃離現場。警方獲報，根據月台監視器畫面循線調查，終於在昨（30）日將其逮捕歸案，並確定嫌犯是一名現年35歲、名為潘康的中國籍女子，然而她被捕後矢口否認犯案。

綜合日媒報導，這起事件發生在本月28日，住在神奈川縣川崎市麻生的中國籍潘姓女嫌，在當天晚間6點左右前往橫濱站月台，趁著一名37歲女子準備上車時突然拿出類似刀械的物品，直接朝對方的手臂砍去，造成女子流血受傷，潘女則在犯案後隨即逃離現場。

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警方透露，潘女整個犯案過程全被月台監視器拍下，事後警方進一步調查，發現被害女子與與潘女完全不認識，雙方疑似在事發當下因為「上車順序」發生爭執。案發後警方加強橫濱車站的巡邏，結果一名巡邏員警在30日，於橫濱站的剪票口發現潘女，警方立即沿路跟隨潘女，直到抵達川崎站後，才將她當場攔下與逮捕。

報導指出，面對警方訊問，潘女僅表示「要與律師討論後再說」，目前並未否認或承認犯罪指控。警方將持續追查，釐清潘女犯案動機與犯案的詳細經過。

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