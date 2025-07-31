日本橫濱車站月台驚傳隨機砍人 35歲中國女行兇後逃逸被逮
日本神奈川縣日前發生一起隨機砍人案，一名女子晚間站在JR東海道線橫濱站月台等車，突然遭人持刀攻擊，導致女子送傷送醫，兇嫌則在犯案後逃離現場。（圖擷取自「TBS NEWS DIG Powered by JNN」YouTube）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣日前發生一起隨機砍人案，一名女子晚間站在JR東海道線橫濱站月台等車，突然遭人持刀攻擊，導致女子送傷送醫，兇嫌則在犯案後逃離現場。警方獲報，根據月台監視器畫面循線調查，終於在昨（30）日將其逮捕歸案，並確定嫌犯是一名現年35歲、名為潘康的中國籍女子，然而她被捕後矢口否認犯案。
綜合日媒報導，這起事件發生在本月28日，住在神奈川縣川崎市麻生的中國籍潘姓女嫌，在當天晚間6點左右前往橫濱站月台，趁著一名37歲女子準備上車時突然拿出類似刀械的物品，直接朝對方的手臂砍去，造成女子流血受傷，潘女則在犯案後隨即逃離現場。
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警方透露，潘女整個犯案過程全被月台監視器拍下，事後警方進一步調查，發現被害女子與與潘女完全不認識，雙方疑似在事發當下因為「上車順序」發生爭執。案發後警方加強橫濱車站的巡邏，結果一名巡邏員警在30日，於橫濱站的剪票口發現潘女，警方立即沿路跟隨潘女，直到抵達川崎站後，才將她當場攔下與逮捕。
報導指出，面對警方訊問，潘女僅表示「要與律師討論後再說」，目前並未否認或承認犯罪指控。警方將持續追查，釐清潘女犯案動機與犯案的詳細經過。
【傷害の疑い】JR東海道線・女性切りつけ事件、逃走していた中国籍の女を逮捕https://t.co/HEQhyVjsHz— ライブドアニュース （@livedoornews） July 30, 2025
2人は面識がなく、JR横浜駅の防犯カメラには2人が電車に乗る順番をめぐってトラブルになる様子が写っていたという。女は取り調べに対し、「弁護士と相談してから話します」と認否を留保している。
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