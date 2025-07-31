參議院否決停止向以色列出售武器決議 民主黨反對聲浪日漸高漲

美國參議院30日否決獨立參議員桑德斯提出的阻止美國向以色列出售炸彈和槍枝決議。（彭博）

2025/07/31 14:53

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國參議院30日否決獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）提出的阻止美國向以色列出售炸彈和槍枝決議，不過投票結果顯示，在加薩普遍遭受飢荒苦難情況下，越來越多民主黨人反對出售武器。

根據《美聯社》報導，桑德斯過去一年來，多次試圖阻止美國向以色列出售武器。他29日提交參議院的決議，旨在阻止向以色列出售價值6.75億美元（約台幣201.9億元）的炸彈以及2萬隻自動突擊步槍。

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雖決議未能獲得通過，但27名民主黨人（超過黨團成員一半）投票支持阻止販售槍枝的決議，24名投票支持阻止販售炸彈的決議。計票結果顯示，加薩不斷出現的飢荒景象，正加劇兩黨議員傳統上對以色列壓倒性支持的分裂。

國際糧食危機權威機構本週表示，加薩目前上演最壞飢荒局面。包括美國總統川普在內的國際社會壓力，已促使以色列宣布多項措施，例如在加薩部分地區每天暫停戰鬥並進行空投。但聯合國和巴勒斯坦實地人員指出，惡劣情況幾乎沒有改變。

民主黨參議員30日晚間也花費1小時演講，呼籲關注加薩餓死兒童。他們也呼籲川普政府調整其應對加薩衝突方式，包括透過對加薩經驗豐富的組織大規模擴大對加薩援助。

值得注意的是，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）投票反對該決議。但他投票後說，川普政府和以色列總理納坦雅胡有責任緊急向加薩增派糧食和其他援助。

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