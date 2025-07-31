恐怖毒品再現！中國製「奈塔齊平」狠甩芬太尼 歐洲已死數百人

比芬太尼更毒的「奈塔齊平」正全球擴散，這種來自中國的超強效合成鴉片，常被偷偷加進海洛因、K他命、甚至假冒的贊安諾安眠藥中，微量就足以致命：示意圖。（美聯社檔案照）

2025/07/31 14:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕芬太尼（Fentanyl）曾引爆西方最嚴重藥物危機，如今一種更致命的新型合成鴉片類藥物正橫掃歐洲。這種名為「奈塔齊平」（Nitazenes）的藥物，毒性遠超芬太尼，近年已在英國造成數百人死亡，且因其常被「污染式」地混入其他藥物，許多受害者至死都不知道自己吸食了什麼。

《華爾街日報》報導，23歲的英國準歌劇家哈普姆（Alex Harpum），去年在倫敦的學生公寓中於睡夢中去世。最初死因被歸為不明，但在母親安・雅各（Anne Jacques）鍥而不捨的追查下，耗時7個月才證實，兒子用來助眠的贊安諾（Xanax）藥片，遭假冒及奈塔齊平的污染。

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這種「污染式混入」正是奈塔齊平最陰險之處。它不僅被發現摻雜在海洛因中，更潛藏於古柯鹼、K他命等派對用藥，甚至是偽造的處方止痛藥與抗焦慮藥物裡。使用者往往在毫無戒備下，因極微小的劑量而猝死。

英國官方數據顯示，至今年1月的18個月內，已有至少400起死亡案例與奈塔齊平有關。英國藥物治療機構Change Grow Live更警告，這可能是自1980年代愛滋病危機以來，英國用藥者面臨的最大公衛危機。

調查直指，這些致命合成鴉片的供應鏈源頭，絕大多數來自中國。毒販受暴利驅使，將從中國廉價購得的強效奈塔齊平，與咖啡因等賦形劑混合後出售。由於其效力極強，走私所需的體積更小，也更容易規避查緝。美國緝毒局（DEA）已發出警告，墨西哥毒梟可能利用其與中國供應商的現有關係，將奈塔齊平大規模引入美國。

專家指出，這已是「一個國際性的擔憂」，奈塔齊平在全球每一洲都已被檢測到。《華爾街日報》的調查發現，在線上平台可輕易找到近百個販售奈塔齊平的中國供應商，他們甚至公開承諾能協助買家躲避海關檢查。

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