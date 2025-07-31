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    中共大外宣再碰壁！英國下議院禁派發《中國日報》

    英國國會議員凱恩斯（Alicia Kearns）稱《中國日報》（China Daily）充滿謊言。（路透資料照）

    英國國會議員凱恩斯（Alicia Kearns）稱《中國日報》（China Daily）充滿謊言。（路透資料照）

    2025/07/31 14:10

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共大外宣再碰壁！繼美國國會今年3月禁止中共黨媒英文版《中國日報》（China Daily）進入國會山莊後，英國下議院近日也曝全面制止向議員辦公室派發有關報刊。

    綜合媒體報導，《中國日報》自2016年起一直主動上門，以大批郵件形式，免費寄送給英國議會全體議員。下議院行政委員會主席、工黨議員史密斯（Nick Smith）日前下令檢討大批量郵件政策，包括釐清經費來源與審查流程，最終決定全面停止分發《中國日報》。

    保守黨國會議員凱恩斯（Alicia Kearns）29日在社交平台X發文，「中國共產黨向議員辦公室寄送宣傳品的行為終於完全被制止了。」她批評，中國共產黨試圖藉英國納稅人資源滲透英國政治，做法「完全錯誤」。

    她還痛斥《中國日報》是中共試圖掩飾其人權暴行，以及對全球構成的重大安全威脅捏造故事的工具，直言這份刊物「根本不應在國會出現」。據稱下議院是在凱恩斯提出質詢後，展開相關調查與改革。

    《中國日報》英文版曾在美國國會免費派發42年，並砸巨資在多份主流媒體如《紐約時報》、《華盛頓郵報》等刊登廣告，以宣傳、美化中國和中共形象。2020年初，時任美國國務卿龐皮歐將《中國日報》與另外4個中共官媒列為「外國使團」，同年6月和10月再把另外11個中共官媒列入名單，以此反擊中共滲透。

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