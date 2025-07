中共大外宣再碰壁！英國下議院禁派發《中國日報》

2025/07/31 14:10

陳皇寺/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕中共大外宣再碰壁!繼美國國會今年3月禁止中共黨媒英文版《中國日報》(China Daily)進入國會山莊後,英國下議院近日也曝全面制止向議員辦公室派發有關報刊。

綜合媒體報導,《中國日報》自2016年起一直主動上門,以大批郵件形式,免費寄送給英國議會全體議員。下議院行政委員會主席、工黨議員史密斯(Nick Smith)日前下令檢討大批量郵件政策,包括釐清經費來源與審查流程,最終決定全面停止分發《中國日報》。

請繼續往下閱讀...

保守黨國會議員凱恩斯(Alicia Kearns)29日在社交平台X發文,「中國共產黨向議員辦公室寄送宣傳品的行為終於完全被制止了。」她批評,中國共產黨試圖藉英國納稅人資源滲透英國政治,做法「完全錯誤」。

她還痛斥《中國日報》是中共試圖掩飾其人權暴行,以及對全球構成的重大安全威脅捏造故事的工具,直言這份刊物「根本不應在國會出現」。據稱下議院是在凱恩斯提出質詢後,展開相關調查與改革。

《中國日報》英文版曾在美國國會免費派發42年,並砸巨資在多份主流媒體如《紐約時報》、《華盛頓郵報》等刊登廣告,以宣傳、美化中國和中共形象。2020年初,時任美國國務卿龐皮歐將《中國日報》與另外4個中共官媒列為「外國使團」,同年6月和10月再把另外11個中共官媒列入名單,以此反擊中共滲透。

Finally the delivery of Chinese Communist Party propaganda to MPs' offices has stopped entirely.



It was completely wrong for this Chinese Communist Party attempt to exert influence over British politics to be inadvertently funded by British taxpayers.



The China Daily was a… pic.twitter.com/RQ9n3y3IHV