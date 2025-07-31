Google將20億支手機變地震儀！ 《科學》期刊證實：與官方系統同樣有效

Google安卓地震示警系統會向將有發生地震來襲地區的手機推送警告，並提醒用戶趴下、尋找掩護以策安全。（圖翻攝自Google）

2025/07/31 12:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕Google將全球超過20億支Android手機化為地震感測器，打造出1套能即時預警地震的系統。根據最新發表於《科學》（Science）期刊的研究，這套由Google開發的「安卓地震警報系統」（Android Earthquake Alerts, AEA），在效能上已可媲美傳統地震儀網絡，並顯著擴展了全球地震預警的覆蓋範圍。

科學新聞網站《Live Science》指出，AEA系統透過智慧型手機內建的「加速規」（accelerometers）來偵測地震最先到達的P波（primary waves），並在更具破壞力的S波（secondary waves）抵達前，向處於震央附近的使用者發送即時警報。研究團隊指出，這種分散式感測架構，能夠補足全球多數地震好發地區缺乏預警設施的漏洞。

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與傳統地震預警系統需仰賴昂貴的地面地震儀不同，AEA的設計利用既有手機硬體與全球定位功能，大幅降低建置成本。Google代表強調：「即便只有幾秒鐘的預警時間，也足以讓人們遠離危險並尋求掩護。」

研究統計顯示，從2021年至2024年間，AEA成功偵測到超過1萬1000起地震，並在98 個國家向使用者發出逾1200次警報。使用者總數也從2019年的2.5億人，激增至25億人，顯示其全球影響力正快速擴大。根據用戶回饋，約85%的民眾在地震發生時收到了警報，其中36%更是在震動發生前就獲得通知。

不過，這套系統也面臨技術挑戰。研究人員坦言，手機加速規的偵測精度仍不及專業地震儀，特別在評估大型地震規模時存在誤差。例如2023年土耳其強震中，AEA便嚴重低估了實際震度。團隊表示，已依據回收數據持續調整演算法，以提升預測準確率。

此外，由民間科技企業營運關鍵災害警報系統，也引發部分倫理與責任爭議。對此，Google表示，AEA的設計目的是「補充而非取代官方預警機制」。研究團隊總結指出，此研究證明智慧型手機網絡在地震預警上的潛力，未來或將成為全球公共安全基礎建設的一部分。

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