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    恐怖！美市議員遭襲擊焚身 嫌犯被控謀殺未遂

    美國維吉尼亞州市議員沃格勒遭襲擊焚身。（美聯社）

    美國維吉尼亞州市議員沃格勒遭襲擊焚身。（美聯社）

    2025/07/31 12:09

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國維吉尼亞州1名市議員30日受重傷，原因是某名男子將汽油淋在他身上並點燃。美國當局稱，這次攻擊源於個人糾紛，而非政治。

    根據《美聯社》報導，38歲的沃格勒（Lee Vogler）在維吉尼亞州丹維爾（Danviller）市議會任職十多年。襲擊發生後，他被醫療直升機送往北卡羅來納州燒傷科。

    美國警方表示，襲擊者是29歲的海耶斯（Shotsie Michael Buck Hayes），他強行闖入沃格勒在《Showcase》雜誌社的辦公室，然後追到外面並點燃沃格勒。

    海耶斯被當場逮捕，罪名是一級謀殺未遂和惡性傷害罪。

    調查人員強調，攻擊動機似乎是個人行為，與沃格勒身為公職人員工作無關。警方指出，海耶斯目前被關押在丹維爾市監獄，不得保釋。

    《Showcase》雜誌出版人布魯克斯（Andrew Scott Brooks）強調，這種毫無意義的暴力行為必需停止。

    共和黨維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）聲稱，為遭到襲擊的沃格勒祈禱，希望他能早日康復。

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