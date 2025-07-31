澳洲雪梨退伍軍人菌疫情7人感染 80多歲男病逝

澳洲雪梨市中心波茲角近日爆發退伍軍人菌群聚感染事件，已造成一名80多歲男子病逝，另有6人陸續送醫，其中1人仍住院治療。嗜肺性退伍軍人桿菌電子顯微鏡圖。（美聯社資料照）

2025/07/31 13:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨市中心波茲角（Potts Point）近日爆發退伍軍人菌群聚感染事件，已造成一名80多歲男子病逝，另有6人陸續送醫，其中1人仍住院治療。當地衛生單位已展開緊急檢測與消毒行動，追查感染源。

綜合外媒報導，據新南威爾斯州衛生局（NSW Health）與雪梨東南地方衛生區（SESLHD）發布聲明，自5月底以來，已有7名波茲角居民確診退伍軍人菌感染並住院治療，其中80多歲男子於上月底出現症狀後病情惡化，最終不幸離世；另外6名病患，其中5人已返家休養、1人仍住院觀察中。

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當局指出，7名患者彼此都不認識，但可能曾接觸到該地區相同感染源。調查人員懷疑，污染源可能來自區域內高樓建物頂樓的冷卻水塔，此類設施若未妥善維護，便可能滋生退伍軍人菌（Legionella bacteria），有關當局正在對波茲角受汙染的水源進行檢查和測試。

SESLHD公共衛生單位主任謝潑德（Vicky Sheppeard）表示，雖然尚未在水樣中檢驗出退伍軍人菌，但已2度要求大廈業主全面消毒冷卻塔，並持續追蹤調查。

謝潑德說明，退伍軍人菌屬於一種嚴重肺炎，潛伏期最長可達10天，常見症狀包括發燒、畏寒、咳嗽及呼吸急促。吸菸、患有慢性肺部疾病及免疫力低下較容易感染，若不加以治療，恐引發急性呼吸衰竭、敗血症甚至腎衰竭。若有民眾曾前往波茲角一帶且出現相關症狀的民眾，應儘速就醫檢查。

據了解，退伍軍人病不會人傳人，主要是經由吸入或嗆入含有退伍軍人菌的氣霧或水滴因而致病。

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