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    奶昔中下毒還注射氰化物！ 美惡夫殺妻被判終身監禁

    克雷格30日被判處終身監禁，罪名是殺害其妻子。（美聯社）

    克雷格30日被判處終身監禁，罪名是殺害其妻子。（美聯社）

    2025/07/31 11:22

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國科羅拉多州男子克雷格30日被判處終身監禁，罪名是殺害其妻子。他先在妻子奶昔中下毒，然後在妻子住院期間，向她注射致命劑量氰化物。

    根據《美聯社》報導，地區法官惠特克（Shay Whitaker）判處克雷格（James Craig）終身監禁，不得假釋，這是科羅拉多州一級謀殺罪強制刑罰。陪審團裁定他犯有謀殺罪和其他罪名，並駁回他關於在妻子多次婚外情後表示想離婚，並幫助妻子自殺說法。

    檢察官在審判中指出，克雷格2023年3月在10天內毒害妻子安吉拉（Angela Craig）。檢察官聲稱，在毒殺未遂後，克雷格在妻子住院期間，給妻子注射氰化物。不久後，她被宣布腦死。

    克雷格30日聽陪審團宣讀一連串有罪判決。安吉拉親屬們含淚作證，講述失去安吉拉的痛苦。作證親屬中包括克雷格與安吉拉的孩子，她們視父親為惡人。女兒梅瑟（Miriam “Mira” Meservy）說，父親本應該是她的英雄，但在她的世界裡，父親永遠是個惡人。

    除了謀殺外，克雷格還被判犯有試圖掩蓋殺人罪，他要求他人偽造證據和證詞，使安吉拉看起來像是自殺或想陷害他。他被判犯有多項罪行，包括要求另一名女兒製作其母親要求被毒死的虛假影片，以及試圖讓別人殺死調查其妻子死亡案的偵探。

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