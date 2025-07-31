外交潛規則！各國領袖狂打川普手機搏感情 撒嬌奉承樣樣來

美國總統川普（左）與法國總統馬克宏在白宮西廂外手牽著手。兩人之間這種非比尋常的親密互動，正是川普非典型外交風格的縮影。（路透）

2025/07/31 11:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕忘掉繁複的外交電報，世界各國領袖已找到一條直通白宮的新熱線：美國總統川普的個人手機。他們敏銳地意識到川普高度重視個人關係，正透過非正式的電話、簡訊，甚至奉承送禮等方式，與這位美國總統「搏感情」。

政治新聞網站《Politico》報導指出，這種非典型的外交互動熱絡到一個程度，連外國領袖打來時，往往語調刻意拉長、撒嬌似地在電話那頭喊出：「Donaldddddd！」，彷彿在模仿熟人間的親暱呼喚。這句拉長尾音的名字，也成了媒體諷刺「奉承外交」的新代稱。

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然而，這種自發性的互動，主導權多半在川普手上。例如，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）親自飛往佛羅里達與川普打高爾夫。英國首相施凱爾（Keir Starmer）則透露，他曾在今年5月看足球賽看到一半時，接到川普深夜來電，敲定了關稅削減協議。

為迎合川普，各國領袖在會面時也極盡奉承。南非總統帶來了兩位PGA職業高爾夫球手陪同，施凱爾則親手遞交英王查爾斯三世的信函，邀請川普九月赴溫莎城堡參加國宴。

不過，這種非正式外交也伴隨巨大風險。北約秘書長呂特（Mark Rutte）大概深有體會，上個月北約峰會前夕，川普直接將呂特傳來的一連串熱情洋溢的簡訊截圖，發布在自己的社群媒體上。此舉無異於提醒所有國家元首：你們的私密對話隨時可能公諸於世。

法國總統馬克宏是少數在川普首任任期內就在職的領導人，他與川普的關係更為複雜。他敢於公開反對川普，但同時也維繫著私下的情誼。7月25日，當川普被問及馬克宏宣布法國將承認巴勒斯坦國時，他聳聳肩說：「他是個很不錯的人，我喜歡他。但那個聲明沒什麼份量。」這完美體現了川普將個人好惡與政策脫鉤的獨特風格。

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