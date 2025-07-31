剛達成關稅協議！美防長：協防南韓承諾牢不可破

南韓國防部長安圭伯（右）31日與美國國防部長赫格塞斯（左）首次通電。（本報合成圖）

2025/07/31 11:53

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防部31日證實，國防部長安圭伯當天與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）首次通電，雙方商定共同應對北韓威脅、加強延伸威懾，並在造船等領域展開進一步合作。

據《韓聯社》報導，安圭伯31日表示，作為南韓新政府首任防長，對於進一步發展韓美同盟70多年來取得的成果，他深感責任重大。安圭伯強調，韓美同盟是血肉換來的同盟，兩國關係密不可分。他希望與赫格塞斯密切合作，推動韓美同盟發展成為面向未來的全面戰略同盟。赫格塞斯則重申，美國對南韓的協防承諾牢不可破。

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兩位防長商定，為應對北韓、俄羅斯非法軍事合作等來自北韓的威脅，將保持緊密合作，並加強對北韓延伸威懾。雙方決定，在複雜多變的區域安全環境中，以互利互惠為方向推動韓美同盟現代化並保持溝通，在造船、維護修理和翻修（MRO）、先進科技等多個領域擴大合作。

雙方還一致認為，此次通話是加深彼此了解、發展韓美同盟關係的重要契機，並商定儘早會晤，商討加強同盟關係。

美國總統川普當地時間30日宣布，美國和南韓達成一項全面且完整的貿易協議，南韓將提供3500億美元用於他挑選的投資項目，並購買價值1000億美元的能源產品；美國則同意對韓國徵收15%的關稅，比先前宣布的稅率低了10個百分點。

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