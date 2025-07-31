Taiwan, Thailand分不清？瑞士大報頭版：台灣與柬埔寨停火了

瑞士知名大報《新蘇黎世報》（NZZ）發生大烏龍，竟在頭版刊登「台灣與柬埔寨達成停火協議」。（圖擷自台灣駐慕尼黑辦事處臉書）

2025/07/31 10:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨在邊境連續交火數日後，終於達成停火協議，外媒也關注東南亞的戰火，不料瑞士知名大報《新蘇黎世報》（NZZ）卻發生大烏龍，竟在頭版刊登「台灣與柬埔寨達成停火協議」。

台灣駐慕尼黑辦事處（Taiwan in München）在臉書分享瑞士知名大報《新蘇黎世報》29日的頭版，頭版大幅報導泰國與柬埔寨達成停火協議一事，不料標題竟是寫上「台灣與柬埔寨達成停火協議」（Taiwan und Kambodscha einigen sich auf Waffenstillstand），慕尼黑辦事處表示：「Taiwan, Thailand?」

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臉書專頁「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」也分享這篇貼文，笑稱過去常見的都是把台灣（Taiwan）誤寫成泰國（Thailand），這次反而是泰國被叫成台灣，「如今攻守交換，台灣尚勇，台灣出頭天！」

對此網友紛紛表示：「我也是看了報紙才知道我們跟柬埔寨打起來了」、「等等，我們被動地參加了一場戰爭了？」、「以前出國被叫泰國人，終於贏了一回」、「這個地理課要當掉了吧？」。

總部設在蘇黎世的《新蘇黎世報》是瑞士國內仍然在發行的歷史最悠久的報紙之一，這德語報紙以其對國際事務的詳細報道而享有盛譽，不料這次卻發生重大烏龍。

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