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    澳洲首枚本土火箭升空14秒後墜毀 公司稱「雖敗猶榮」

    澳洲首枚完全由本土設計與製造的軌道火箭「鬩神星」（Eris）在歷史性的首度試射中升空僅14秒後墜毀。（美聯社）

    澳洲首枚完全由本土設計與製造的軌道火箭「鬩神星」（Eris）在歷史性的首度試射中升空僅14秒後墜毀。（美聯社）

    2025/07/31 11:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲首枚嘗試進入軌道的本土製造火箭，在7月30日的歷史性首度試射中，升空僅14秒後便墜毀。儘管未能達成任務目標，但這次發射仍被視為澳洲朝向自主太空能力邁出的重要一步。

    《美聯社》報導，這枚名為「鬩神星」（Eris）的火箭由吉爾摩太空技術公司（Gilmour Space Technologies）研發，旨在將小型衛星送入軌道。它於當地時間7月30日上午，從昆士蘭州北部小鎮鮑文附近的一個太空港發射。

    根據澳洲媒體發布的影片，這枚23公尺高的火箭似乎成功離開了發射塔，在空中盤旋片刻後便墜落，現場隨後升起濃煙。所幸事故並未造成人員傷亡。

    儘管結果不如預期，吉爾摩太空技術公司卻稱這次發射是成功的。該公司在聲明中表示，所有4具混合式推進引擎均成功點燃，首次飛行共包含了23秒的引擎燃燒時間與14秒的飛行。聲明強調，發射場的基礎設施「保持完好」。

    公司執行長爾摩（Adam Gilmour）在領英（LinkedIn）上寫道：「我很高興看到它離開了發射台。當然，我希望能有更長的飛行時間，但對此我感到滿意。」他先前曾表示，私人火箭公司在首次嘗試中就成功進入軌道是「幾乎聞所未聞的」。

    這是澳洲50多年來首次嘗試軌道發射。吉爾摩太空技術公司近期獲得澳洲聯邦政府500萬澳元（約新台幣9653萬元）的資助，用於開發「鬩神星」火箭。

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